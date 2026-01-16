HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

En exclusiva: periodista que investigó caso de Julio Iglesisas cuenta más detalles | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

La conductora Karla Tarazona puso fin a los rumores y reveló los motivos que influyeron en su decisión.

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel.
Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel. | Composición LR / Google

En medio de los comentarios que circularon sobre un eventual ingreso de Karla Tarazona y Christian Domínguez al nuevo reality de baile que prepara Gisela Valcárcel, la conductora decidió romper su silencio y aclarar la situación.

La figura de Panamericana Televisión descartó cualquier acercamiento al programa y explicó que su decisión responde a una elección personal, vinculada a su estabilidad laboral y emocional.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Karla Tarazona niega haber hecho un 'amarre' tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: 'Si no hay amor, no hay nada'

lr.pe

Karla Tarazona descarta ser parte del reality de Gisela Valcárcel

En ese sentido, Tarazona negó que ella y su pareja formen parte del espacio televisivo que llegará próximamente a la pantalla chica. Según explicó, no todo proyecto resulta compatible con sus intereses ni con el momento que atraviesa.

“He visto la presentación de su nuevo programa, pero no, no estaremos. Además, yo no sé bailar, no me gusta, yo estoy feliz en mi horario”, afirmó para Trome.

Karla Tarazona revela cuáles son sus prioridades en el ámbito laboral

La conductora señaló que su agenda actual se encuentra completamente enfocada en los compromisos que ya asumió, tanto en televisión como en radio y plataformas digitales, lo que la lleva a descartar nuevas propuestas.

Tampoco es mi prioridad en este momento entrar a otros proyectos. Estoy muy comprometida en ‘Préndete’, en la radio y mis redes; imagínate, ya no tengo tiempo para hacer más cosas”, sostuvo.

Karla Tarazona confiesa por qué no desea ser parte del reality de Gisela

Más allá del aspecto profesional, Tarazona remarcó que no todas las decisiones pasan por lo económico. Desde su perspectiva, el bienestar personal pesa más que cualquier oferta.

En esta vida no todo se trata de dinero. A estas alturas de la vida creo que uno debe estar donde es feliz, aunque muchos me quieren ver fuera de acá; sin embargo, sigo aquí sin presión, sin obligaciones”, expresó.

PUEDES VER: Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: 'Da vergüenza'

lr.pe

¿Cuál es el origen del conflicto entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel?

Cabe recordar que, años atrás, Karla Tarazona cuestionó duramente a Gisela Valcárcel y a la producción de su programa, luego de considerar que se promovió mediáticamente la relación sentimental entre Christian Domínguez y la bailarina Isabel Acevedo, conocida como ‘Chabelita’.

Ese episodio marcó una etapa de distanciamiento público, ya que en ese tiempo Karla Tarazona era pareja de Domínguez y había dado a luz cuando descubrió la infidelidad del cantante.

Notas relacionadas
Karla Tarazona niega haber hecho un 'amarre' tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: “Si no hay amor, no hay nada”

Karla Tarazona niega haber hecho un 'amarre' tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: “Si no hay amor, no hay nada”

LEER MÁS
Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

LEER MÁS
Karla Tarazona descarta boda simbólica con Christian Domínguez: "Esta vez tiene que ser de verdad"

Karla Tarazona descarta boda simbólica con Christian Domínguez: "Esta vez tiene que ser de verdad"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

Melanie Martínez muestra cómo luce tras someterse a manga gástrica y cambio de look

LEER MÁS
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
Laura Huarcayo es anunciada como la nueva conductora de Mande Quien Mande para la temporada 2026

Laura Huarcayo es anunciada como la nueva conductora de Mande Quien Mande para la temporada 2026

LEER MÁS
Pamela López justifica solicitud de S/64 mil de pensión a Christian Cueva: “Nuestras condiciones y realidades son distintas"

Pamela López justifica solicitud de S/64 mil de pensión a Christian Cueva: “Nuestras condiciones y realidades son distintas"

LEER MÁS
‘Cachaza’ expone cómo logró terminar una relación larga y comparte consejos para cuidar la paz mental: “No es fácil”

‘Cachaza’ expone cómo logró terminar una relación larga y comparte consejos para cuidar la paz mental: “No es fácil”

LEER MÁS
Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

Christian Cueva y Pamela López seguirán casados tras fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima que rechazó trámite de divorcio del futbolista

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

SAFAP se manifestó acerca del aumento de cupos a 7 extranjeros en la Liga 1 2026: "Esta medida responde a intereses individuales"

PNP captura a banda criminal 'Los Remanentes de Lima Norte', implicados en presunto ataque extorsivo contra un chifa de Comas

Espectáculos

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Flavia Laos graba su nuevo álbum con HYBE, productora de BTS y fans se emocionan: “Te mereces todo lo lindo”

‘Cachaza’ expone cómo logró terminar una relación larga y comparte consejos para cuidar la paz mental: “No es fácil”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE deja oficialmente a Sandra Castro fuera de las Elecciones 2026 por no renunciar al Ministerio Público

Multas Electorales 2026: Consulta AQUÍ el monto oficial según tu distrito y cómo pagarlo

Elecciones 2026: solo hasta hoy los partidos podrán elegir su franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025