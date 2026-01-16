Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel. | Composición LR / Google

En medio de los comentarios que circularon sobre un eventual ingreso de Karla Tarazona y Christian Domínguez al nuevo reality de baile que prepara Gisela Valcárcel, la conductora decidió romper su silencio y aclarar la situación.

La figura de Panamericana Televisión descartó cualquier acercamiento al programa y explicó que su decisión responde a una elección personal, vinculada a su estabilidad laboral y emocional.

Karla Tarazona descarta ser parte del reality de Gisela Valcárcel

En ese sentido, Tarazona negó que ella y su pareja formen parte del espacio televisivo que llegará próximamente a la pantalla chica. Según explicó, no todo proyecto resulta compatible con sus intereses ni con el momento que atraviesa.

“He visto la presentación de su nuevo programa, pero no, no estaremos. Además, yo no sé bailar, no me gusta, yo estoy feliz en mi horario”, afirmó para Trome.

Karla Tarazona revela cuáles son sus prioridades en el ámbito laboral

La conductora señaló que su agenda actual se encuentra completamente enfocada en los compromisos que ya asumió, tanto en televisión como en radio y plataformas digitales, lo que la lleva a descartar nuevas propuestas.

“Tampoco es mi prioridad en este momento entrar a otros proyectos. Estoy muy comprometida en ‘Préndete’, en la radio y mis redes; imagínate, ya no tengo tiempo para hacer más cosas”, sostuvo.

Karla Tarazona confiesa por qué no desea ser parte del reality de Gisela

Más allá del aspecto profesional, Tarazona remarcó que no todas las decisiones pasan por lo económico. Desde su perspectiva, el bienestar personal pesa más que cualquier oferta.

“En esta vida no todo se trata de dinero. A estas alturas de la vida creo que uno debe estar donde es feliz, aunque muchos me quieren ver fuera de acá; sin embargo, sigo aquí sin presión, sin obligaciones”, expresó.

¿Cuál es el origen del conflicto entre Karla Tarazona y Gisela Valcárcel?

Cabe recordar que, años atrás, Karla Tarazona cuestionó duramente a Gisela Valcárcel y a la producción de su programa, luego de considerar que se promovió mediáticamente la relación sentimental entre Christian Domínguez y la bailarina Isabel Acevedo, conocida como ‘Chabelita’.

Ese episodio marcó una etapa de distanciamiento público, ya que en ese tiempo Karla Tarazona era pareja de Domínguez y había dado a luz cuando descubrió la infidelidad del cantante.