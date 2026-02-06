HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tilsa Lozano regresa a la TV con 'Mesa Caliente', nuevo programa junto a Karla Tarazona, Carlos Cacho y otras figuras de la farándula nacional

El nuevo espacio 'Mesa Caliente' contará con la presencia de siete figuras de la farándula nacional, entre ellas Tilsa Lozano y Karla Tarazona, quienes protagonizaron un mediático intercambio de críticas.

Programa 'Mesa Caliente' se estrena este lunes 9 de febrero en Panamericana TV.
Programa 'Mesa Caliente' se estrena este lunes 9 de febrero en Panamericana TV. | Foto: Panamericana

Tilsa Lozano regresa a la televisión con un proyecto que ya está dando que hablar. El 6 de febrero, Panamericana Televisión anunció el estreno de 'Mesa Caliente', un nuevo espacio dedicado al espectáculo que verá la luz en los próximos días. La propuesta contará con reconocidas figuras de la farándula nacional, aunque lo que más llamó la atención fue la dupla conformada por Tilsa y Karla Tarazona.

La presencia de ambas en el mismo programa no pasa desapercibida, pues a finales de 2025 protagonizaron un mediático intercambio de declaraciones relacionado con Christian Domínguez, actual pareja de Tarazona y padre de su hijo menor. Este antecedente añade un matiz especial al esperado debut del formato.

¿Quiénes con parte de 'Mesa Caliente', el nuevo programa con Tilsa Lozano y Karla Tarazona?

'Mesa Caliente' traerá consigo un panel variado que reúne a siete figuras del espectáculo. Entre ellas destacan Tilsa Lozano y Karla Tarazona, acompañadas por el maquillador Carlos Cacho, el creador de contenido Ric La Torre, el exchico reality Israel Dreyfus, la periodista Kathy Sheen y la modelo argentina Flor Otola. La diversidad de perfiles promete un espacio cargado de opiniones contrastadas y momentos de tensión.

Panamericana Televisión ha adelantado que el programa se enfocará en analizar la actualidad de la farándula desde una mesa de debate, con intervenciones directas y sin filtros. La campaña promocional ya anticipa el tono del formato con una frase contundente: "¡El espectáculo se pone caliente!".

Programa 'Mesa Caliente' se estrena este lunes 9 de febrero en Panamericana TV. Foto: Panamericana

Programa 'Mesa Caliente' se estrena este lunes 9 de febrero en Panamericana TV. Foto: Panamericana

¿Cuándo y a qué hora sale el nuevo programa 'Mesa Caliente' con Tilsa y Tarazona?

El nuevo espacio 'Mesa Caliente' debutará este lunes 9 de febrero a las 11.00 p. m. por Panamericana Televisión, en el horario que antes ocupaba 'La Noche Habla', conducido por Tilsa Lozano, Ric La Torre y Tracy Zahory.

El anuncio de este formato llega en paralelo con otras novedades del canal, que este mismo miércoles 6 de febrero confirmó el lanzamiento de 'JB Noticias', programa humorístico de Jorge Benavides; 'La Gran VIP', un reality con 16 famosos que permanecerán aislados en una granja sin comunicación durante 13 semanas; y el esperado regreso de Andrea Llosa.

