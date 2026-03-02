HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López aprueba boda de Christian Cueva y Pamela Franco, pero lanza fuerte mensaje: "Así va a experimentar lo que yo sentí"

Pamela López habló sin filtros sobre una eventual boda entre Christian Cueva y Pamela Franco. Desde un pódcast, ironizó con la idea del matrimonio y soltó una frase que encendió la polémica en redes.

Pamela López opinó sobre los futuros planes de boda que tiene Christian Cueva con Pamela Franco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López opinó sobre los futuros planes de boda que tiene Christian Cueva con Pamela Franco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Pamela López volvió al centro del espectáculo tras pronunciarse sobre los rumores de matrimonio entre Christian Cueva y Pamela Franco. La trujillana fue consultada por el posible enlace del futbolista con la cantante de cumbia y, lejos de incomodarse, aseguró que le gustaría ver esa historia avanzar hasta el altar.

Durante su participación en el pódcast 'Q’bochinche!', Pamela López sostuvo que, si Pamela Franco y Cueva concretan la boda, la artista entendería “todo lo que yo sentí”, en referencia a la relación de más de diez años que mantuvo con ‘Aladino' y en la cual, la cantante de cumbia fue la tercera en discordia.

PUEDES VER: Christian Cueva confirma planes de matrimonio con Pamela Franco y la llena de elogios: 'Con ella todo, es el amor de mi vida'

lr.pe

Pamela López a favor de matrimonio entre Christian Cueva y Pamela Franco

En el espacio conducido por Samuel Suárez y Ric la Torre, la influencer abordó la posibilidad de que la intérprete de 'Dile la verdad' le dé el “sí” a futbolista del fútbol peruano. “A mí me encanta que la señora clandes... hoy oficializada ocupe mi lugar, me encantaría que eso suceda”, expresó, dejando claro el tono con el que asumió el tema en entrevista.

Los conductores le preguntaron qué color de vestido recomendaría para una boda entre Pamela Franco y Cueva. La respuesta fue directa y clara, fiel a su estilo. “Se puede casar de negro, como viuda negra. Yo me casé con un vestido color ivory. Yo pienso como su corazón, negro. Además, no pasa de moda, negro con negro pega”, enfatizó la actual pareja de Paul Michael.

PUEDES VER: ¡Sorprendieron a todos! Pamela López se 'casa' con Paul Michael: 'Ser felices en esta y otra vida más'

lr.pe

Christian Cueva revela que se casará con Pamela Franco

Las declaraciones de Pamela López llegaron luego de que Christian Cueva hablara públicamente del tema en una entrevista para el programa ‘Sí va a salir’, conducido por Juan Carlos Orderique. En esa conversación, el periodista consultó por planes de boda y, en un primer momento, Pamela Franco evitó responder: “Esa pregunta no es para mí. Orderique por favor, pregúntale a él”.

Acto seguido, Christian Cueva fue más claro sobre su futuro con la cumbiambera y dejó abierta la puerta al matrimonio: “Planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños… y definitivamente es con ella con la que la quiero hacer”. Sus palabras alimentaron las versiones sobre una relación que se proyecta a largo plazo, mientras crece la atención por la reacción de Pamela López ante la posible boda.

