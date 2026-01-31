HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Christian Domínguez aclara que no coqueteó con Molly, vocalista de Puro Sentimiento y niega cercanía: “No hay ningún tipo de confianza”

El cantante Christian Domínguez salió al frente para hablar sobre los rumores sobre un supuesto coqueteo con la vocalista Molly Gereda, miembro de su grupo Puro Sentimiento.

Christian Domínguez se molestó con Molly por decir que el cumbiambero le había coqueteado.
Christian Domínguez se molestó con Molly por decir que el cumbiambero le había coqueteado. | Foto composición LR / Google

El líder de Puro Sentimiento, Christian Domínguez, expresó su molestia tras las declaraciones de Molly Gereda en un podcast, donde dejó entrever un presunto coqueteo. Asimismo, enfatizó que nunca ha existido confianza ni acercamiento fuera del trabajo y aseguró que la situación es totalmente falsa.

Me molesta que mencionen mi nombre para generar vistas. Puro Sentimiento tiene nueve años de trayectoria, y en todo este tiempo jamás he tenido un acercamiento de confianza ni diversión con ninguna integrante. Nunca he cruzado la línea del ámbito laboral”, sostuvo el cantante en diálogo con Trome.

Christian Domínguez marca límites claros en la relación laboral

Christian recalcó que no existe permiso para que ninguna integrante del grupo se refiera a su vida privada. Señaló que la cantante Molly y demás miembros fueron advertidas sobre las normas de comunicación, subrayando que cualquier comentario personal está estrictamente prohibido.

“No hay ningún tipo de confianza. He hablado con Molly molesto y fastidiado. Las cantantes no deben opinar sobre mi vida, así como yo tampoco tengo derecho a opinar de las suyas”, añadió.

Llamado de atención y medidas tomadas por Christian Domínguez

El intérprete explicó que ya sostuvo reuniones con sus trabajadoras para evitar incidentes similares en el futuro. La instrucción fue clara: respetar los límites profesionales y no generar rumores que afecten la imagen del grupo.

“Hemos tenido una charla virtual para recordarles las cosas, así que espero que no se repita.”, señaló Christian Domínguez.

Molly desmiente acercamiento con el cantante

Vale señalar que, Molly utilizó sus redes sociales para negar cualquier coqueteo con Domínguez. La vocalista dejó claro que sus declaraciones anteriores fueron malinterpretadas y reafirmó que la relación con el líder de Puro Sentimiento se mantiene exclusivamente profesional.

Este pronunciamiento busca poner fin a los rumores que se difundieron en redes y medios de comunicación, devolviendo la tranquilidad al grupo y evitando malestar en Christian Domínguez.

