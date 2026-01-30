Tras varios rumores sobre un posible embarazo, Karla Tarazona aclaró que no está esperando un hijo actualmente, pero sí ha comenzado un proceso médico con miras a convertirse nuevamente en madre. La locutora y conductora de televisión sorprendió a sus seguidores al aparecer en un consultorio ginecológico acompañada de Christian Domínguez, lo que generó especulaciones en redes sociales.

Lejos de negar su deseo de ampliar la familia, la exmodelo confirmó que ambos están en medio de una planificación responsable. Karla también se enlazó el viernes 30 de enero con su programa 'Préndete' donde señaló que se siente tranquila y animó a más mujeres a tener una planificación familiar consciente.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

Karla Tarazona planifica futuro junto a Domínguez

En declaraciones ofrecidas al diario Trome, Karla Tarazona detalló que están trabajando para garantizar un proceso ordenado, emocionalmente equilibrado y sin contratiempos. "Queremos que todo sea perfecto y que todo se dé con tranquilidad", expresó, dejando claro que, aunque no hay un embarazo en curso, el proyecto de maternidad está vigente.

A través de sus redes sociales, Karla Tarazona y Christian Domínguez compartieron imágenes desde una clínica de fertilidad, donde se reveló que la conductora ha iniciado un proceso de congelamiento de óvulos. El procedimiento fue confirmado públicamente por el médico que los acompaña, quien también difundió un video donde se muestra parte del proceso. “¡Confirmado! Karla Tarazona congela sus óvulos. Se acabó el misterio. Karla y Christian toman el control de su futuro y deciden preservar su maternidad”, se lee en la publicación médica.

Karla Tarazona y un mensaje de planificación y esperanza

El viernes 30 de enero, el programa 'Préndete' se enlazó con Karla Tarazona desde la clínica de fertilidad donde se encuentra y la pareja de Christian Domínguez reconfirmó toda la información: aún no está embarazada, pero ya empezó con el tratamiento pensando en un futuro. Además, se animó a mandar un mensaje esperanzador para las mujeres.

"Estamos en el maravilloso proceso (del embarazo). Creo que también es una oportunidad para todas las chicas que nos están viendo de planificar, de congelar sus óvulos. A mí me parece superbonito y maravilloso, me contaba el doctor, que las mujeres pacientes oncológicas puedan congelar sus óvulos y en un futuro poder ser madres", expresó Tarazona.