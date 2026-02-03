HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Molly Gereda anuncia su salida de Puro Sentimiento tras supuestos 'coqueteos' con Christian Domínguez: "Fue muy difícil"

La cantante anunció el fin de su etapa en la agrupación de cumbia tras seis años y aclaró que su decisión no responde a asuntos personales por su polémica con Domínguez.

Molly Gereda se despidió de Puro Sentimiento tras 6 años. Foto: composición LR/Instagram
Molly Gereda se despidió de Puro Sentimiento tras 6 años. Foto: composición LR/Instagram

La cantante Molly Gereda confirmó públicamente su salida de la agrupación de cumbia Puro Sentimiento, orquesta de Christian Domínguez, luego de seis años como una de sus voces femeninas. La artista compartió un video y un comunicado en redes sociales, en los que expresó su tristeza por cerrar esta etapa y aseguró que no fue una decisión sencilla. “Fue muy difícil tomar esta decisión, pero siento que ya cumplí mi ciclo con la agrupación. De todo corazón deseo que les vaya muy bien”, se lee en el mensaje.

Su despedida surge días después de que participara en un pódcast en el que dejó entrever su cercanía con la pareja de Karla Tarazona. "Me siento muy triste porque son más de seis años que he estado compartiendo con la familia de Puro Sentimiento”, reveló la cantane de cumbia.

TE RECOMENDAMOS

CONSTELACIONES FAMILIARES: LOS PATRONES QUE SE REPITEN EN TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Christian Domínguez aclara que no coqueteó con Molly, vocalista de Puro Sentimiento y niega cercanía: 'No hay ningún tipo de confianza'

lr.pe

Molly Gereda se despide de Puro sentimiento y revela la razón de su salida

En su pronunciamiento, Molly Gereda aclaró que su salida de Puro Sentimiento no responde a problemas personales ni conflictos internos. Según explicó, se trata de una decisión personal vinculada a una nueva etapa en su vida artística. “Ha sido una decisión que he estado pensando, procesando desde hace una semana. Mi motivo de mi salida es porque siento que ya he cumplido mi ciclo de agrupación. No me estoy yendo por motivos personales ni nada”, afirmó.

La cantante también destacó el fuerte lazo emocional que construyó durante su permanencia en la orquesta. “Me siento muy triste porque son casi seis años, más de seis años que he estado compartiendo con la familia de Puro Sentimiento”, comentó. Además, agradeció al público que la acompañó en esta etapa y pidió respaldo para los nuevos proyectos que prepara como solista.

Comunicado de Molly Gereda. Foto: Instagram

Comunicado de Molly Gereda. Foto: Instagram

PUEDES VER: Karla Tarazona confirma que se prepara para tener un hijo con Christian Domínguez: 'Queremos que todo sea perfecto'

lr.pe

¿Christian Domínguez coqueteó con Molly Gereda, excantante de Puro Sentimiento?

Los rumores sobre un supuesto coqueteo entre Molly Gereda y Christian Domínguez surgieron tras sus declaraciones en un pódcast, en el que habló de la cercanía y el trato que mantenía con el cantante. Sin embargo, la cantante negó que existiera algo más allá de lo profesional.

Por su parte, el cumbiambero también se pronunció para desmentir cualquier vínculo sentimental o actitud fuera de lugar. “Me molesta que mencionen mi nombre para generar vistas. Puro Sentimiento tiene nueve años de trayectoria, y en todo este tiempo jamás he tenido un acercamiento de confianza ni diversión con ninguna integrante. Nunca he cruzado la línea del ámbito laboral”, declaró para Trome. Asimismo, indicó que conversó con Gereda, pero mostró su incomodidad por verse involucrado en rumores. “Las cantantes no deben opinar sobre mi vida, así como yo tampoco tengo derecho a opinar de las suyas”, agregó.

Notas relacionadas
Christian Domínguez aclara que no coqueteó con Molly, vocalista de Puro Sentimiento y niega cercanía: “No hay ningún tipo de confianza”

Christian Domínguez aclara que no coqueteó con Molly, vocalista de Puro Sentimiento y niega cercanía: “No hay ningún tipo de confianza”

LEER MÁS
Molly Gereda, cantante de Puro Sentimiento, no niega coqueteos con Christian Domínguez: "Me he ganado el cariño de mis jefes"

Molly Gereda, cantante de Puro Sentimiento, no niega coqueteos con Christian Domínguez: "Me he ganado el cariño de mis jefes"

LEER MÁS
Karla Tarazona confirma que se prepara para tener un hijo con Christian Domínguez: "Queremos que todo sea perfecto"

Karla Tarazona confirma que se prepara para tener un hijo con Christian Domínguez: "Queremos que todo sea perfecto"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': "Han tenido una mejor oferta"

Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': "Han tenido una mejor oferta"

LEER MÁS
Hijo de Melcochita se enfrenta a Monserrat Seminario y revela qué provocó que su padre fuera internado: “Quiere saber dónde está el dinero”

Hijo de Melcochita se enfrenta a Monserrat Seminario y revela qué provocó que su padre fuera internado: “Quiere saber dónde está el dinero”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ministerio de Defensa anuncia acciones contra tiktoker que se burló de militar de los 'Húsares de Junín'

Molly Gereda anuncia su salida de Puro Sentimiento tras supuestos 'coqueteos' con Christian Domínguez: "Fue muy difícil"

Bajo el capó: cómo Exness ofrece ejecución rápida y precisa

Espectáculos

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Pamela López responde a Marisol tras comentarios sobre la pensión de sus hijos: “Que nadie se atreva a mencionarlos”

Natalia Málaga no tendrá antecedentes penales y solo deberá pagar una reparación civil mínima a la nuera de Eva Ayllón

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Acción Popular no define postura sobre censura o vacancia contra Jerí, afirma Elvis Vergara

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Pedro Castillo: Poder Judicial rechaza incluirlo en demanda de amparo de Dina Boluarte para anular su vacancia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025