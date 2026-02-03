La cantante Molly Gereda confirmó públicamente su salida de la agrupación de cumbia Puro Sentimiento, orquesta de Christian Domínguez, luego de seis años como una de sus voces femeninas. La artista compartió un video y un comunicado en redes sociales, en los que expresó su tristeza por cerrar esta etapa y aseguró que no fue una decisión sencilla. “Fue muy difícil tomar esta decisión, pero siento que ya cumplí mi ciclo con la agrupación. De todo corazón deseo que les vaya muy bien”, se lee en el mensaje.

Su despedida surge días después de que participara en un pódcast en el que dejó entrever su cercanía con la pareja de Karla Tarazona. "Me siento muy triste porque son más de seis años que he estado compartiendo con la familia de Puro Sentimiento”, reveló la cantane de cumbia.

TE RECOMENDAMOS CONSTELACIONES FAMILIARES: LOS PATRONES QUE SE REPITEN EN TU VIDA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Molly Gereda se despide de Puro sentimiento y revela la razón de su salida

En su pronunciamiento, Molly Gereda aclaró que su salida de Puro Sentimiento no responde a problemas personales ni conflictos internos. Según explicó, se trata de una decisión personal vinculada a una nueva etapa en su vida artística. “Ha sido una decisión que he estado pensando, procesando desde hace una semana. Mi motivo de mi salida es porque siento que ya he cumplido mi ciclo de agrupación. No me estoy yendo por motivos personales ni nada”, afirmó.

La cantante también destacó el fuerte lazo emocional que construyó durante su permanencia en la orquesta. “Me siento muy triste porque son casi seis años, más de seis años que he estado compartiendo con la familia de Puro Sentimiento”, comentó. Además, agradeció al público que la acompañó en esta etapa y pidió respaldo para los nuevos proyectos que prepara como solista.

Comunicado de Molly Gereda. Foto: Instagram

¿Christian Domínguez coqueteó con Molly Gereda, excantante de Puro Sentimiento?

Los rumores sobre un supuesto coqueteo entre Molly Gereda y Christian Domínguez surgieron tras sus declaraciones en un pódcast, en el que habló de la cercanía y el trato que mantenía con el cantante. Sin embargo, la cantante negó que existiera algo más allá de lo profesional.

Por su parte, el cumbiambero también se pronunció para desmentir cualquier vínculo sentimental o actitud fuera de lugar. “Me molesta que mencionen mi nombre para generar vistas. Puro Sentimiento tiene nueve años de trayectoria, y en todo este tiempo jamás he tenido un acercamiento de confianza ni diversión con ninguna integrante. Nunca he cruzado la línea del ámbito laboral”, declaró para Trome. Asimismo, indicó que conversó con Gereda, pero mostró su incomodidad por verse involucrado en rumores. “Las cantantes no deben opinar sobre mi vida, así como yo tampoco tengo derecho a opinar de las suyas”, agregó.