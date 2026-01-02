Karla Tarazona recibió el 2026 con un gran show para el publico en Maracaná, junto a su actual pareja Christian Domínguez. Aunque el espectáculo estaba dirigido para el público, la algarabía que rodeó a la conductora de televisión hizo pensar que se tratara de una fiesta privada. Asimismo, la también animadora se reveló que espera casarse de verdad con el cantante de cumbia y no repetir una boda simbólica.

Cuando Tarazona y Domínguez bailaban al ritmo de la canción 'Visa para un sueño', el líder de la Gran Orquesta Internacional le entregó un peluche con un corazón a la exfigura de Panamericana Televisión. El gesto fue celebrado por el público, que coreó frases como "Triunfó el amor" y les aconsejó que hicieran oídos sordos a los chismes.

Karla Tarazona desea casarse con Christian Domínguez

Karla Tarazona se mostró agradecida por las muestras de cariño del público, que celebró su amor por Christian Domínguez. "Parece una fiesta para nosotros. La gente nos quiere, a pesar de que fui señalada como la más malvada, la bruja del cuento", declaró la conductora para Trome.

Sobre la posibilidad de contraer matrimonio con Domínguez, Tarazona fue enfática e indicó: "Mientras sea de verdad, todo bien", en alusión a la boda simbólica que realizaron en Cuba. Asimismo, recalcó que, si el líder de la Gran Orquesta Internacional le propone matrimonio, "esta vez tiene que ser de verdad, nada por notario".

¿Cuántas bodas simbólicas ha tenido Karla Tarazona?

Tras pocos meses de confirmar su relación, en 2013, Karla Tarazona y Christian Domínguez viajaron a Cuba junto a diez personas de su entorno cercano para realizar una boda simbólica. Ademas, a inicio del 2014, la pareja celebró una ceremonia familiar en la playa, donde se dieron el "sí". Lo que más llamó la atención fue que la conductora lució un vestido blanco y anillos de compromisos, como si se tratara de una boda real.

En el 2015, la pareja volvió a vestirse de novios para una nueva ceremonia. Los invitados creyeron que se trataba de una boda civil; sin embargo, fue contrato de esponsales. Años después, durante un viaje a México, y ya reconciliados, Christian Domínguez le propuso matrimonio nuevamente a Karla Tarazona durante su cumpleaños.