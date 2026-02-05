La cantante Molly Gereda, exmiembro del grupo de cumbia Puro Sentimiento, rompió su silencio tras su salida de la agrupación y los rumores sobre un supuesto vínculo con el líder de la Gran Orquesta Internacional, Christian Domínguez. Durante una entrevista en el programa ‘Un día en el mall’, la artista reveló que durante varios años vivió en un departamento propiedad del cumbiambero, y que este solía visitarla, aunque con motivos muy distintos a los que algunos insinuaban.

Gereda aclaró que alquiló el inmueble de manera formal, con contrato y pagos mensuales, y que Christian Domínguez acudía ocasionalmente al lugar acompañado de Pamela Franco, para retirar objetos personales que aún estaban en el domicilio, como artículos de cocina y pertenencias de su hija en común.

Molly Gereda vivió en propiedad de Christian Domínguez

Según reveló Molly Gereda, su residencia en el departamento del cantante se remonta a unos tres o cuatro años atrás, cuando Domínguez y Pamela Franco ofrecieron el inmueble en alquiler a las integrantes de Puro Sentimiento, ya que la pareja se mudaría a un espacio más amplio. “Pamela misma nos dijo: 'Chicas, Christian está alquilando su departamento porque nosotros nos vamos a ir a un departamento más grande, así que si alguien desea irse a vivir a ese departamento me avisa'”, recordó la cantante.

Gereda decidió aceptar la oferta, ya que el lugar era céntrico y conveniente para su rutina laboral y familiar. La joven aseguró que pagaba puntualmente la renta a Domínguez cada mes, y que cuenta con pruebas de esos pagos. “Me lo alquiló, yo tengo pruebas de que mensualmente le pagaba a Christian una mensualidad”, afirmó, desmintiendo así cualquier especulación sobre un trato preferencial o relación sentimental oculta.

Domínguez iba al departamento a recoger sus cosas

Una de las declaraciones más llamativas de Molly Gereda fue que Christian Domínguez acudía al departamento incluso cuando ella no estaba presente. En varias ocasiones, él y Pamela Franco llegaron juntos para recoger objetos que habían dejado en la propiedad, como una refrigeradora, una cocina, artículos de entretenimiento y pertenencias de su hija. “Christian iba al departamento con Pamela también, iban a sacar sus cositas de la bebé”, relató.

Además, Gereda mencionó que el cantante mantenía una comunicación cordial con ella y se refería a ella con familiaridad. “Siempre me decía ‘Moll’, me decía: ‘¿Cómo hacemos? ¿Te vendo la refrigeradora o no?’”, añadió, revelando que muchas de esas visitas eran coordinadas directamente con sus padres si ella no se encontraba en casa.