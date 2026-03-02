Concierto de Arcángel en Lima 2026: cuándo es, dónde será y cómo comprar entradas para la ‘8va Maravilla World Tour’

El músico Arcángel confirmó su regreso a Lima como parte de ‘La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario’, la gira global con la que celebra dos décadas de una carrera que ha marcado el sonido y la cultura del reggaetón y el Latin trap. Su concierto será el sábado 12 de septiembre a las 9:00 p.m. en el Estadio San Marcos, en un show que recorrerá 20 años de éxitos y evolución artística.

Su reciente gira se erige como un tributo a su legado, su evolución y al público que lo ha acompañado desde el inicio. Desde recintos emblemáticos hasta grandes festivales de verano en España e Italia, la gira reafirma su dominio y proyección internacional.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Arcángel?

La preventa exclusiva de entradas para el concierto de Arcángel en Lima 2026 se realizará el martes 3 y miércoles 4 de marzo. Esta etapa contará con un 15% de descuento para los clientes del BBVA, quienes podrán acceder a los boletos antes de la venta general.

La venta comenzará desde las 10:00 a.m. a través de la plataforma oficial de Ticketmaster, único canal autorizado para la compra de entradas durante la preventa.

¿Por qué Arcángel es tan famoso?

Durante dos décadas, Arcángel se ha mantenido a la vanguardia de la música latina, entregando himnos que definieron una era e influenciando a generaciones de artistas alrededor del mundo. Desde sus inicios a mediados de los 2000, primero como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto y luego como solista, construyó un catálogo fundamental en la evolución del género urbano.

Su discografía incluye producciones como El Fenómeno, Sentimiento, Elegancia & Maldad, Ares, Los Favoritos (junto a DJ Luian) y Sr. Santos, trabajos que ampliaron su impacto en América Latina y Estados Unidos, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de su generación.

En ese recorrido se encadenan canciones que forman parte del ADN urbano contemporáneo: 'Pa’ Que la Pases Bien', 'Me Prefieres a Mí', 'Por Amar a Ciegas', 'Hace Mucho Tiempo', 'Tú No Vive Así', 'La Ocasión' y, más recientemente, 'La Jumpa'. Un repertorio que ha sostenido su vigencia en plataformas digitales y que promete ser parte esencial de un show que combinará clásicos y nuevas producciones.