Espectáculos

Karla Tarazona y Christian Domínguez acuden a clínica de fertilidad y sorprenden al mostrar ecografía: "Falta poco para el gran día"

¿Bebé en camino? Karla Tarazona y Christian Domínguez vuelven a ser vistos en clínica de fertilidad. Después de retomar su relación, la pareja ha expresado su deseo de tener una niña juntos.

Karla Tarazona y Christian Domínguez tienen un hijo en común.
Karla Tarazona y Christian Domínguez tienen un hijo en común. | Foto: composición LR/Instagram

¿Bebé en camino? Karla Tarazona y Christian Domínguez se muestran más unidos que nunca, dejando de lado las críticas sobre su relación. En una reciente actualización, los conductores de 'Préndete' encendieron nuevos rumores de un posible embarazo tras acudir juntos a una clínica de fertilidad.

Las imágenes compartidas en redes sociales revelaron momentos íntimos de la visita médica, incluyendo una ecografía practicada a la exmodelo, lo que volvió a poner a la pareja de la farándula nacional en el centro de la atención mediática.

Karla Tarazona desmiente que Christian Cueva le impida hablar de Pamela Franco: 'Nadie me dice qué hacer'

lr.pe

"Falta poco para el gran día": Karla Tarazona y Christian Domínguez encienden rumores de embarazo

El 27 de enero, Karla Tarazona despertó las alertas al publicar primero una fotografía desde el consultorio, acompañada de la frase: "Un día más aquí, falta poco para el gran día". La instantánea mostraba un calendario con los pies de un recién nacido y las manos de quienes serían sus padres, imagen que no pasó desapercibida por su simbolismo.

Más tarde, la conductora compartió un video en el que se la ve sonriente mientras conversa con el médico y se somete a una ecografía. En las capturas también aparece Christian Domínguez, quien la toma de la mano y luce visiblemente emocionado, reforzando la percepción de que ambos viven un momento significativo en su relación.

Karla Tarazona explica por qué ella y Domínguez no participarán en reality de Gisela: Uno debe estar donde es feliz'

lr.pe

Tarazona y Domínguez desean tener una niña juntos

No es la primera vez que la pareja comparte este tipo de publicaciones. El pasado 21 de enero difundieron imágenes similares de otra visita a la clínica, aunque sin la frase que ahora ha captado mayor atención. Cabe recordar que Domínguez y Tarazona ya habían declarado que no descartaban tener una hija, lo que da más fuerza a las especulaciones actuales.

En cuanto a la vida familiar, Karla es madre de dos hijos varones fruto de su matrimonio con el cantante Leonard León, mientras que Valentino, el menor de sus pequeños, nació de su relación con Domínguez. Tras una separación marcada por acusaciones de infidelidad, ambos retomaron su vínculo después de muchos años y en una etapa distinta a inicios de 2025.

