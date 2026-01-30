Molly Gereda, cantante de Puro Sentimiento, no niega coqueteos con Christian Domínguez: "Me he ganado el cariño de mis jefes"

Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por una escena que protagonizó indirectamente durante una entrevista con Molly Gereda, integrante del grupo Puro Sentimiento. La cantante se convirtió en tendencia tras su reacción ante una comprometedora pregunta que hizo estallar rumores en redes sociales sobre una posible cercanía con su jefe.

Todo ocurrió durante una transmisión del programa de streaming 'Dame show', conducido por Xiomy Kanashiro y Lisandra Lizama, donde Gereda no solo habló de su experiencia laboral en la agrupación, señalando que "me he ganado el cariño de mis jefes", sino que dejó entrever, a través de un gesto inesperado, que podría haber existido un coqueteo con Domínguez.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

Cantante de Puro Sentimiento desata rumores de coqueteos con Domínguez

En medio del juego 'Yo nunca', habitual en el formato del programa, a Molly Gereda le preguntaron directamente si la actual pareja de Karla Tarazona alguna vez le había coqueteado. Aunque evitó dar una respuesta verbal, su decisión de tomar un shot en ese momento fue interpretada por las conductoras como una confirmación tácita. “Ya ustedes saben, el chupito significa algo”, comentaron entre risas.

Antes de ese momento, la cantante explicó que tiene una buena relación con sus superiores en Puro Sentimiento, y especialmente con Domínguez, con quien ha trabajado desde hace seis años. Sin embargo, también reconoció que recientemente han tenido algunas fricciones. “Tengo mucha confianza, bueno, ya no ya mucho porque hemos tenido problemas por lo que ha salido también en la Nueva Q... mejor hemos decidido ni siquiera hablar, no, mentira, pero ahí nada más”, declaró.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se preparan para ampliar la familia

Mientras tanto, Karla Tarazona y Christian Domínguez trabajan en un proyecto personal de gran importancia: ser padres nuevamente. Aunque no hay un embarazo en curso, la pareja reveló que han iniciado un proceso de congelamiento de óvulos como parte de un plan a futuro para agrandar la familia. “Queremos que todo sea perfecto y que todo se dé con tranquilidad”, expresó a Trome. La pareja compartió imágenes desde una clínica de fertilidad donde están llevando a cabo este procedimiento médico

Además, a través de un video difundido en redes sociales por el mismo centro médico, se confirmó: “¡Confirmado! Karla Tarazona congela sus óvulos. Se acabó el misterio. Karla y Christian toman el control de su futuro y deciden preservar su maternidad”.