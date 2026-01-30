HOYSuscripcion LR Focus

Denuncia contra jugadores de Alianza Lima: Abogado de víctima revela más detalles | Fuerte y Claro

Espectáculos

Molly Gereda, cantante de Puro Sentimiento, no niega coqueteos con Christian Domínguez: "Me he ganado el cariño de mis jefes"

Durante una entrevista en streaming, Molly Gereda, vocalista de Puro Sentimiento, sorprendió al reaccionar de forma inesperada luego de que le pregunten si hubo coqueteos con su jefe, Christian Domínguez.

Christian Domínguez es el dueño de la orquesta Puro Sentimiento. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Christian Domínguez es el dueño de la orquesta Puro Sentimiento. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por una escena que protagonizó indirectamente durante una entrevista con Molly Gereda, integrante del grupo Puro Sentimiento. La cantante se convirtió en tendencia tras su reacción ante una comprometedora pregunta que hizo estallar rumores en redes sociales sobre una posible cercanía con su jefe.

Todo ocurrió durante una transmisión del programa de streaming 'Dame show', conducido por Xiomy Kanashiro y Lisandra Lizama, donde Gereda no solo habló de su experiencia laboral en la agrupación, señalando que "me he ganado el cariño de mis jefes", sino que dejó entrever, a través de un gesto inesperado, que podría haber existido un coqueteo con Domínguez.

¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: 'Uno debe estar donde es feliz'

lr.pe

Cantante de Puro Sentimiento desata rumores de coqueteos con Domínguez

En medio del juego 'Yo nunca', habitual en el formato del programa, a Molly Gereda le preguntaron directamente si la actual pareja de Karla Tarazona alguna vez le había coqueteado. Aunque evitó dar una respuesta verbal, su decisión de tomar un shot en ese momento fue interpretada por las conductoras como una confirmación tácita. “Ya ustedes saben, el chupito significa algo”, comentaron entre risas.

Antes de ese momento, la cantante explicó que tiene una buena relación con sus superiores en Puro Sentimiento, y especialmente con Domínguez, con quien ha trabajado desde hace seis años. Sin embargo, también reconoció que recientemente han tenido algunas fricciones. “Tengo mucha confianza, bueno, ya no ya mucho porque hemos tenido problemas por lo que ha salido también en la Nueva Q... mejor hemos decidido ni siquiera hablar, no, mentira, pero ahí nada más”, declaró.

Después de 13 años, Kurt Villavicencio y Christian Domínguez conducirán juntos en 'Préndete': 'Una nueva etapa'

lr.pe

Karla Tarazona y Christian Domínguez se preparan para ampliar la familia

Mientras tanto, Karla Tarazona y Christian Domínguez trabajan en un proyecto personal de gran importancia: ser padres nuevamente. Aunque no hay un embarazo en curso, la pareja reveló que han iniciado un proceso de congelamiento de óvulos como parte de un plan a futuro para agrandar la familia. “Queremos que todo sea perfecto y que todo se dé con tranquilidad”, expresó a Trome. La pareja compartió imágenes desde una clínica de fertilidad donde están llevando a cabo este procedimiento médico

Además, a través de un video difundido en redes sociales por el mismo centro médico, se confirmó: “¡Confirmado! Karla Tarazona congela sus óvulos. Se acabó el misterio. Karla y Christian toman el control de su futuro y deciden preservar su maternidad”.

Karla Tarazona confirma que se prepara para tener un hijo con Christian Domínguez: "Queremos que todo sea perfecto"

Karla Tarazona confirma que se prepara para tener un hijo con Christian Domínguez: "Queremos que todo sea perfecto"

Karla Tarazona y Christian Domínguez acuden a clínica de fertilidad y sorprenden al mostrar ecografía: "Falta poco para el gran día"

Karla Tarazona y Christian Domínguez acuden a clínica de fertilidad y sorprenden al mostrar ecografía: "Falta poco para el gran día"

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

