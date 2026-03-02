HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandra Guerrero se despide de Amor Rebelde tras semanas de rumores: "Los ciclos se cierran, pero la música continúa"

Uno de los últimos shows de Alejandra Guerrero con la agrupación de cumbia se realizó durante el aniversario del distrito de Puente Piedra en Lima Norte.


La cantante se mostró agradecida por el apoyo brindado por la orquesta Foto: Composición LR
La cantante se mostró agradecida por el apoyo brindado por la orquesta Foto: Composición LR

Alejandra Guerrero, vocalista de Amor Rebelde, anunció a través de sus redes sociales su decisión de abandonar de manera definitiva la orquesta de cumbia, tras varias semanas de rumores sobre su inminente salida. La cantante, de 21 años, se mostró agradecida por el respaldo recibido, especialmente en un momento difícil de su vida.

Uno de los últimos shows de Guerrero con la agrupación se realizó durante el aniversario del distrito de Puente Piedra, en Lima Norte. La noticia generó rápidas reacciones entre los seguidores de la orquesta.

Cantante Camila Doza confirma su embarazo tras un mes de su debut en la orquesta de cumbia Amor Rebelde: 'Nos tomó por sorpresa'

lr.pe

Alejandra Guerrero agradeció el apoyo de Amor Rebelde

En su publicación, la artista expresó su gratitud hacia la agrupación. Según reveló, Amor Rebelde le "abrió las puertas y me dio la oportunidad de seguir haciendo lo que amo" en una etapa complicada. Además, aseguró que su paso por la orquesta estuvo marcado por el "aprendizaje y crecimiento, rodeada de personas que me brindaron apoyo desde el primer día".

"Cada experiencia vivida quedará guardada con cariño y gratitud. Hoy cierro este capítulo con mucha nostalgia, pero también con la tranquilidad de saber que di lo mejor de mí", señaló Guerrero. Asimismo, adelantó que continuará con un proyecto que "venía construyendo desde antes” y que pronto dará a conocer. “Gracias por todo. Los ciclos se cierran, pero la música continúa", concluyó.

Comunicado de Alejandra Guerrero

Comunicado de Alejandra Guerrero

Ale Seijas asegura que seguirá en Amor Rebelde y revela que no tiene amigas en el medio: 'Hay mucha envidia'

lr.pe

Comunicado de Amor Rebelde

Por su parte, Amor Rebelde también se pronunció sobre la salida de la cantante. A través de sus redes sociales, la orquesta informó a su público sobre lo ocurrido y le deseó éxitos en su futuro profesional. "Nosotros continuamos trabajando con el compromiso y la responsabilidad que siempre nos caracteriza", indicaron.

Sin embargo, en redes sociales llamó la atención que la agrupación Los 4 de la Cumbia haya publicado una serie de videos llenos de intriga en los que anuncia el ingreso de una nueva cantante. Algunos cibernautas especulan que se trataría de Alejandra Guerrero.

Comunicado de Amor Rebelde

Comunicado de Amor Rebelde

