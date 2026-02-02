HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: “Es delicado”

El estado de salud de Melcochita generó preocupación luego de su reciente ruptura. Su familia pidió respeto y oraciones mientras permanece bajo observación médica.

Melcochita fue internado de emergencia tras polémica con Monserrat Seminario.
Melcochita fue internado de emergencia tras polémica con Monserrat Seminario. | Foto composición LR / Google

La salud de Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, encendió las alertas tras conocerse que fue internado de emergencia en una clínica local. El delicado momento ocurre poco después de su separación de Monserrat Seminario, situación que provocó gran atención mediática en los últimos días.

Según se informó, el artista presentó una descompensación que obligó a su traslado inmediato a un centro médico. El especialista a cargo evaluó su condición y recomendó mantenerlo hospitalizado debido a la presión elevada que evidenció durante la revisión inicial.

Estado de salud de Melcochita preocupa a su familia

El médico que atiende al también músico explicó que lo más conveniente era su permanencia en observación. “Lo mejor es internarlo, que se quede aquí, ya que su presión está elevada, se ha descompensado”, señaló el profesional que supervisa su evolución.

Desde el entorno cercano indicaron que la prioridad es estabilizarlo antes de cualquier alta. La familia optó por alejarlo temporalmente de los reflectores con el objetivo de resguardar su bienestar físico y emocional.

Hijo de Melcochita pide oraciones por su recuperación

Desde Estados Unidos, Pablo Villanueva Junior se pronunció y solicitó apoyo espiritual para su padre. “Su estado es delicado, por eso hemos decidido que se aleje de los medios, va estar unos días internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice. Recuerden que es una persona de 90 años, cualquier cosa le puede pasar”, expresó.

El hijo mayor del cómico también se refirió al conflicto familiar que antecedió a esta situación médica. “Solo te diré que la verdad es la que dijo Melcocha. Ella trata de echar la culpa a nosotros (los hijos)… Él le ha pedido que le aclare un estado de cuenta y ella no lo ha podido hacer”, declaró para Trome, sin brindar mayores detalles.

