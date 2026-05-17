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Hace unos años decidió ponerle fin a su etapa como conductora en uno de los programas más vistos de la televisión peruana para dar paso a su gran pasión: el teatro. En un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, esta actriz nacional sorprendió a todos al mostrar una faceta completamente distinta y reveló que se encuentra ‘vendiendo’ papa con huevo, plato bandera del Perú, en Nueva York, Estados Unidos.

La artista nacional en mención es Johanna San Miguel, quien estuvo durante varios años en la conducción de ‘Esto es guerra’ y formó parte del recordado elenco de ‘Pataclaun’. Arribó hace unas semanas a tierras norteamericanas para presentarse en funciones de teatro con su personaje ‘Queca’. Fiel a su estilo, no dudó en hacer de las suyas por las calles y ofreció comida peruana a solo US$1.

Johanna San Miguel ‘vende’ papa con huevo en Estados Unidos

Hace aproximadamente un mes, Johanna San Miguel se presentó en Estados Unidos para sus esperados unipersonales ‘Ya siéntese, señora’. Antes de sus funciones, la actriz peruana, que ha pasado por ‘Ven, baila, quinceañera’ y ‘Al fondo hay sitio’, aprovechó para grabar un divertido contenido en dicho país.

“Estoy en Nueva York, triunfando como una estrella”, empezó diciendo San Miguel para luego dar pase a la divertida secuencia que grabó.

“¡Lleve su papa con huevo! Peruvian food”, gritaba la popular ‘Queca’ en todas las calles, a la vista y paciencia de los transeúntes que la miraban con extrañeza. “Estamos acá en Times Square vendiendo nuestra rica papita con huevo”, añadió la exconductora de ‘Esto es guerra’ mientras caminaba.

Johanna San Miguel hace de las suyas en Estados Unidos

Johanna San Miguel ya había realizado antes una divertida parodia en Estados Unidos sosteniendo un cartel que decía “looking for a husband” (buscando un marido).

Durante su recorrido, coqueteó con varios hombres, incluido uno que estaba con su esposa, quien reaccionó molesta y le dijo: “no le hagas caso a esa payasa”. A pesar de momentos incómodos, la conductora peruana también recibió atención positiva de otros hombres.