Espectáculos

Monserrat Seminario denuncia que recibe amenazas contra su vida tras confirmar ruptura con Melcochita: “Ya pedí garantías”

La expareja de Melcochita asegura estar en peligro y revela que ya solicitó protección. Además, mandó una advertencia al cómico.

Monserrat Seminario anunció que Melcochita la dejó.
Monserrat Seminario anunció que Melcochita la dejó.

Monserrat Seminario afirmó que ha recibido amenazas contra su vida tras el fin de su relación con Melcochita. La expareja del cómico explicó que ya solicitó garantías para proteger su integridad y dejó claro que no teme revelar información que comprometa la reputación del actor.

La polémica relación también se ha visto marcada por las declaraciones de Susan y Yessenia Villanueva, hijas del cómico, quienes aseguraron que Monserrat maltrató a su padre. La mujer negó rotundamente los señalamientos y utilizó un live en TikTok para aclarar su versión de los hechos.

PUEDES VER: Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: 'Vamos a sacar la cara por él'

lr.pe

Monserrat Seminario revela que ha recibido amenazas del entorno de Melcochita

La influencer indicó que revelar información comprometería la reputación de Melcochita, aunque dejó entrever que las amenazas provendrían de una de las hijas del cómico.

“Si sigue fastidiando tu familia, ya sabe quien, yo hablo cosas, que yo no quiero manchar tu reputación porque te vas de picada que no me vengan a amenazar porque ahí Melcocha se va…me están amenazando de muerte, me están amenazando, yo sé de quién sale eso, y pedí garantías, miedo no le tengo. Si ella me viene a amenzar que se atienda a las consecuencias…me mande a quien me mande yo divulgo todo y tu papá se va de picada”, sostuvo Seminario.

Monserrat pide protección y reclama a Melcochita

En la misma transmisión, la expareja de Melcochita afirmó estar cansada de insistirle al cómico que vuelva. Aclaró que lo hace únicamente por sus hijas, quienes extrañan a su padre.

Ya estoy cansada de estar rogándole insistiéndole que regrese, yo lo hago por mis hijas por ella”, aseguró. La mujer recalcó que, pese a los conflictos, considera que el actor mantiene un buen vínculo con sus pequeñas.

PUEDES VER: Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: 'Se gastó toda mi plata'

lr.pe

El motivo de la separación según Melcochita y la versión de Monserrat

Por su parte, Melcochita declaró que decidió finalizar la relación debido a problemas económicos. Según el cómico, Monserrat habría gastado gran parte de sus ahorros y se negaba a mostrar los estados de cuenta.

Monserrat, en contraste, afirmó que la ruptura se produjo por cizañas externas que afectaron su relación, dejando claro que su versión difiere de la del actor.

