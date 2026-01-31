Monserrat Seminario reveló entre lágrimas el fin de su relación con el cómico Pablo Villanueva, con quien estaba a poco de cumplir 17 años de vínculo sentimental. La expareja de Melcochita lo contó durante una transmisión en vivo en TikTok, en el que explicó que la separación no fue por una infidelidad, sino debido a conflictos generados por comentarios de terceros.

“Voy a cumplir 17 años, bueno, iba a cumplir, pero ya no. (Melcochita) Me dejó, se fue por las cizañas”, expresó afectada. El video fue compartido por la hija del cómico y sonero, Susana Villanueva, quien reaccionó a esta noticia en una transmición en vivo junto con sus hermnaos.

Monserrat revela que Melcohita la dejó y descarta infidelidad

Durante su transmisión en vivo, Monserrat Seminario explicó que la ruptura con el cómico de 89 años no estaría relacionada con una tercera persona. Según sus palabras, el distanciamiento se habría producido por chismes y malos comentarios que terminaron afectando la relación.

“No es por una mujer, nada de eso (…) todo por chismes, todo por falsos comentarios. Primera vez que estoy haciendo un en vivo, diciendo mis problemas”, manifestó. Asimismo, dejó entrever que no mantiene una buena relación con los hijos mayores del cómico, señalando que incluso los tendría bloqueados en redes sociales.

Hijos de Melcohita critican a Monserrat Seminario tras anunciar separación

Tras las declaraciones de Monserrat, Susana Villanueva, una de las hijas de Melcochita, realizó una transmisión en vivo junto a sus hermanos en la que lanzó duras críticas hacia la expareja de su padre. En tono irónico, cuestionó las lágrimas de Seminario y sugirió que podrían ser fingidas.

“Les tengo un tip. Cuando ustedes se quieren hacer un casting para ser actriz y quieren llorar, pero que les salgan lágrimas de verdad, no como la Monserrat…”, comentó, mencionando supuestos trucos para provocar el llanto. Sus hermanos también se sumaron a los comentarios, restando credibilidad a la versión de Seminario y asegurando que no tendrían responsabilidad en la ruptura.

“Lo que me da risa que echa el echa la culpa a uno cuando nosotros vivimos kilómetros lejos (...) lo que me da risa que ella está haciendo eso y mi papá está en la playa, está pescando y él nunca ha pescado”, comentó el hijo de Melcochita.