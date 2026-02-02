HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Los audios de Xiaodong Ji Wu y el escándalo de las visitas en Palacio de Gobierno | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Exesposa de Melcochita enfrenta a Monserrat Seminario tras acusar a sus hijas de amenazarla: “Te voy a buscar”

La polémica entre Melcochita y Monserrat Seminario escala a un nuevo nivel luego del contundente pronunciamiento de la madre de sus hijas mayores.

Exesposa de Melcochita se pronunció sobre la polémica que vive el cómico con Monserrat Seminario.
Exesposa de Melcochita se pronunció sobre la polémica que vive el cómico con Monserrat Seminario. | Foto composición LR / Google

La controversia que envuelve a Melcochita y Monserrat Seminario sigue extendiéndose al entorno familiar del cómico. Esta vez, Desilda Villalba, exesposa del artista y madre de Susan y Yessenia Villanueva, decidió pronunciarse públicamente ante las versiones que involucran a sus hijas en presuntas amenazas.

Lejos de mantenerse en silencio, Villalba salió al frente para rechazar cualquier señalamiento contra sus descendientes. Su reacción se dio luego de que Monserrat dejara entrever que los conflictos con el humorista habrían sido influenciados por terceros cercanos a él.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: 'Se gastó toda mi plata'

lr.pe

Exesposa de Melcochita defiende a sus hijas

Según explicó Desilda Villalba, lo que más la indignó fue que se responsabilizara a Susan y Yessenia del deterioro sentimental entre Melcochita y Monserrat Seminario. Por ello, envió un mensaje directo y sin rodeos: “Déjate de estar desacreditando a mis hijos, echándoles la culpa”, expresó con firmeza.

Además, dejó claro que no permitirá que se manche la imagen de sus hijas. La madre de las jóvenes sostuvo que ambas no tienen relación alguna con los conflictos personales que atraviesa la expareja del sonero.

Cruce de declaraciones y acusaciones económicas

Villalba también abordó el tema financiero, luego de que Melcochita afirmara que una fuerte suma de dinero habría sido utilizada por Monserrat en beneficio de su entorno familiar. Frente a ello, fue tajante al referirse al hijo mayor de Seminario: “Tu hijo ya es mayor de edad, debe trabajar y costearse su carrera. Está viviendo de un dinero que no le pertenece”, señaló.

Con visible molestia, la exesposa del cómico aseguró que conoce bien a Monserrat y que su actitud no le resulta sorpresiva. “Yo te conozco, a mí nunca me engañaste. A la que engañaste fue a Mery cuando te cruzaste en su camino...te voy a ir a buscar así como una vez te busqué...nos vemos”, manifestó, avivando antiguas controversias.

PUEDES VER: Monserrat Seminario se defiende tras ser acusada por las hijas de Melcochita de maltratar a su padre: 'Las voy a denunciar'

lr.pe

Salud de Melcochita agrava la tensión familiar

La disputa se da en un contexto delicado, ya que Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario. El médico que lo atiende recomendó su permanencia en observación debido a una descompensación relacionada con la presión arterial.

Este escenario incrementó la preocupación de sus familiares, quienes consideran que los conflictos recientes habrían afectado su estado anímico. Fue su hijo, quien desde Estados Unidos pidió que oren por la salud del cómico.

Notas relacionadas
Monserrat Seminario denuncia que recibe amenazas contra su vida tras confirmar ruptura con Melcochita: “Ya pedí garantías”

Monserrat Seminario denuncia que recibe amenazas contra su vida tras confirmar ruptura con Melcochita: “Ya pedí garantías”

LEER MÁS
Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

LEER MÁS
Monserrat Seminario hace fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

Monserrat Seminario hace fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: “Es delicado”

Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario y revelan su estado: “Es delicado”

LEER MÁS
Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

LEER MÁS
Monserrat Seminario hace fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

Monserrat Seminario hace fuerte advertencia a Melcochita tras denunciar amenazas en su contra: "Si hablo, te vas de picada"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025