Exesposa de Melcochita se pronunció sobre la polémica que vive el cómico con Monserrat Seminario. | Foto composición LR / Google

La controversia que envuelve a Melcochita y Monserrat Seminario sigue extendiéndose al entorno familiar del cómico. Esta vez, Desilda Villalba, exesposa del artista y madre de Susan y Yessenia Villanueva, decidió pronunciarse públicamente ante las versiones que involucran a sus hijas en presuntas amenazas.

Lejos de mantenerse en silencio, Villalba salió al frente para rechazar cualquier señalamiento contra sus descendientes. Su reacción se dio luego de que Monserrat dejara entrever que los conflictos con el humorista habrían sido influenciados por terceros cercanos a él.

Exesposa de Melcochita defiende a sus hijas

Según explicó Desilda Villalba, lo que más la indignó fue que se responsabilizara a Susan y Yessenia del deterioro sentimental entre Melcochita y Monserrat Seminario. Por ello, envió un mensaje directo y sin rodeos: “Déjate de estar desacreditando a mis hijos, echándoles la culpa”, expresó con firmeza.

Además, dejó claro que no permitirá que se manche la imagen de sus hijas. La madre de las jóvenes sostuvo que ambas no tienen relación alguna con los conflictos personales que atraviesa la expareja del sonero.

Cruce de declaraciones y acusaciones económicas

Villalba también abordó el tema financiero, luego de que Melcochita afirmara que una fuerte suma de dinero habría sido utilizada por Monserrat en beneficio de su entorno familiar. Frente a ello, fue tajante al referirse al hijo mayor de Seminario: “Tu hijo ya es mayor de edad, debe trabajar y costearse su carrera. Está viviendo de un dinero que no le pertenece”, señaló.

Con visible molestia, la exesposa del cómico aseguró que conoce bien a Monserrat y que su actitud no le resulta sorpresiva. “Yo te conozco, a mí nunca me engañaste. A la que engañaste fue a Mery cuando te cruzaste en su camino...te voy a ir a buscar así como una vez te busqué...nos vemos”, manifestó, avivando antiguas controversias.

Salud de Melcochita agrava la tensión familiar

La disputa se da en un contexto delicado, ya que Melcochita fue internado de emergencia tras separarse de Monserrat Seminario. El médico que lo atiende recomendó su permanencia en observación debido a una descompensación relacionada con la presión arterial.

Este escenario incrementó la preocupación de sus familiares, quienes consideran que los conflictos recientes habrían afectado su estado anímico. Fue su hijo, quien desde Estados Unidos pidió que oren por la salud del cómico.