Tula Rodríguez enfurece contra páginas que inventaron su fallecimiento. | Foto composición LR / Instagram de Tula Rodríguez

Tula Rodríguez enfurece contra páginas que inventaron su fallecimiento. | Foto composición LR / Instagram de Tula Rodríguez

La presentadora de televisión Tula Rodríguez usó sus redes sociales para desmentir categóricamente el rumor sobre su supuesto fallecimiento, el cual había circulado en varias páginas web. Según explicó, una seguidora le compartió la información, lo que motivó que decidiera pronunciarse públicamente y aclarar la situación a sus seguidores.

En sus mensajes, Rodríguez mostró enfado y desaprobación ante la difusión de noticias falsas sobre su vida personal y la de su mascota, recordando la responsabilidad que deben tener los medios digitales al compartir contenido.

TE RECOMENDAMOS EL VERDADERO PODER DE LAS RUNAS: SEÑALES Y ERRORES COMUNES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y CAMILLE

Tula Rodríguez se defiende de rumores de fallecimiento

A través de Instagram, la exbailarina denunció: “Hay una página que me ha matado y dice que he aparecido muerta con mi perrita al lado. No se crean todo lo que hay en las páginas, no se crean en todas las cochinadas que dicen. Hay que tener el cerebro torcido para botar esas noticias. No sigan esas páginas”.

La también actriz subrayó la gravedad de la desinformación y pidió a sus seguidores no seguir ni difundir portales que se dedican a propagar mentiras sobre figuras públicas, resaltando que este tipo de noticias puede afectar emocionalmente a las personas involucradas.

Tula Rodríguez usa el humor luego que inventaron su fallecimiento

A pesar de su molestia inicial, Tula no perdió su característica personalidad y añadió un toque de humor a la situación. En un mensaje irónico a su hija, bromeó sobre no entregarle dinero porque, según los rumores, estaba muerta: “Si estoy muerta también mueren mis deudas. A todos los bancos que les debo, me he muerto m***. Valentina, hija, tampoco te voy a dar plata. Adiós”.

Este gesto permitió que la conductora desdramatizara la situación, mostrando a sus seguidores que, aunque indignada, mantiene su sentido del humor frente a la desinformación.

Tula Rodríguez defiende la presencia en el mall KM 40

Además de desmentir rumores sobre su fallecimiento, Rodríguez se hizo presente en el centro comercial KM 40, propiedad del exfutbolista Jefferson Farfán, para constatar los comentarios sobre una supuesta baja afluencia de público. Durante su visita, afirmó que había movimiento y familias presentes, desmintiendo la información difundida en el programa 'Amor y Fuego'.

La conductora elogió la infraestructura y organización del centro comercial, destacando zonas de comida, supermercados, librerías y gimnasio. Señaló que su opinión era imparcial y que no mantenía relación personal con Farfán, pero reconoció la calidad del lugar.