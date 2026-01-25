HOYSuscripcion LR Focus

Tres muertos deja balacera en San Luis en pleno partido
Tula Rodríguez asegura tener un video que confirmaría romance entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses: "¿Quieres primicia?"

Los rumores se intensificaron luego de que en 'Esto es guerra' se difundiera un video en el que Sirena Ortiz y Gabriel Meneses aparecen besándose, material que habría sido compartido inicialmente de forma privada.

Tula Rodríguez se pronuncia sobre la relación de Sirena Ortiz Foto: Composición LR
Tula Rodríguez se pronuncia sobre la relación de Sirena Ortiz Foto: Composición LR | Captura de América TV

Tula Rodríguez generó revuelo al asegurar que tiene en su poder un "video clave" que, según afirmó, confirmaría una relación sentimental entre la actriz Sirena Ortiz y el chico reality Gabriel Meneses. "¿Quieres primicia? Yo tengo un video. Yo te lo muestro", declaró la conductora de televisión, causando sorpresa en el set de 'Esto es guerra' y despertando el interés de los televidentes.

"Tranquila, si ella te lo niega, yo muestro el video", añadió Rodríguez, asegurando que cuenta con material audiovisual que respaldaría el vínculo entre ambos jóvenes. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente la relación, pese a que ya circulan imágenes en las que se les ve besándose.

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman romance con tierno beso y Johanna San Miguel revela si la actriz será parte de EEG

lr.pe

Sirena Ortiz se pronuncia sobre beso con Gabriel Meneses

La actriz Sirena Ortiz, recordada por su participación en 'De vuelta al barrio' y actualmente parte del elenco de 'Los otros Concha 2', se pronunció por primera vez sobre las imágenes en las que aparece besándose con el actor Gabriel Meneses, integrante del reality 'Esto es guerra'.

La joven de 30 años fue abordada por las cámaras durante un evento y, aunque prefirió mantener ciertos aspectos de su vida privada en reserva, se mostró clara sobre su actual situación. "Yo estoy muy feliz con Gabriel. Todo bien. Ya vieron el video que salió. Es algo privado y no se sabe cómo se expuso, pero ya lo vieron", declaró.

PUEDES VER: Sirena Ortiz se pronuncia por primera vez sobre su beso con Gabriel Meneses de 'Esto es guerra': 'Estoy muy feliz'

lr.pe

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses son captados dándose un tierno beso

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se convirtieron en el centro de la atención mediática luego de que se difundieran imágenes que confirmarían su cercanía. La historia salió a la luz cuando el propio Meneses compartió un video en Instagram, visible únicamente para su círculo cercano.

Sin embargo, el material llegó a manos de la producción de ‘Esto es guerra’, que decidió emitirlo durante una transmisión en vivo. En las imágenes se observa a ambos jóvenes intercambiando un tierno beso y mostrando una evidente complicidad, lo que generó sorpresa entre los conductores y comentarios inmediatos en el set, al quedar en evidencia que su relación iría más allá de una amistad.

