Espectáculos

Tula Rodríguez y su hija protagonizan emotivo momento al hacer trend en pleno concierto de Bad Bunny: “Te amo”

La exbailarina Tula Rodríguez y su heredera compartieron un instante especial durante el show del artista urbano.

Tula Rodríguez protagoniza emotivo momento con su hija en concierto de Bad Bunny.
Tula Rodríguez protagoniza emotivo momento con su hija en concierto de Bad Bunny. | Composición LR / Google / Instagram de Tula Rodríguez

El concierto de Bad Bunny en Lima no solo dejó recuerdos imborrables entre sus fanáticos, sino también momentos que trascendieron el escenario. Diversas figuras del espectáculo peruano compartieron su emoción en redes sociales, entre ellas Tula Rodríguez, quien asistió acompañada de su hija Valentina Carmona.

Ambas vivieron una experiencia especial durante el show, la cual quedó registrada en un video que rápidamente captó la atención del público. La actriz y su hija se sumaron a un trend popular entre los seguidores del artista, generando una ola de reacciones por la complicidad que demostraron.

Tula Rodríguez se pronuncia tras rumores de romance con Pilar Arana: 'Ella es prácticamente parte de mi familia'



Tula Rodríguez y su hija conmueven en redes con video en concierto de Bad Bunny

El video fue publicado por Tula Rodríguez en sus plataformas digitales y estuvo acompañado de un mensaje cargado de emoción. El trend fue realizado con la canción ‘Debí tirar más foto’, uno de los temas más coreados durante el concierto del cantante puertorriqueño.

“A pesar de la diferencia de edad, de las etapas distintas y de ver la vida desde lugares tan diferentes, conectamos en momentos como este. Un concierto, una canción, mirarnos y saber que estamos viviendo algo juntas. Verte disfrutar, cantar y ser feliz me recuerda que crecer no nos separa, también nos une. Este recuerdo se queda para siempre”, escribió la conductora en la descripción de su publicación.

Valentina Carmona, la hija de Tula Rodríguez que comparte un poderoso mensaje de vida

Valentina Carmona Rodríguez, hija de Tula Rodríguez y del fallecido Javier Carmona, ha ganado reconocimiento al compartir su historia personal y sus metas profesionales. La joven nació sin una oreja y utiliza una prótesis auditiva, situación que despertó en ella el deseo de formarse en especialidades relacionadas con la audición y el habla, como la audiología o la terapia del lenguaje.

“Yo nací sin una oreja. Yo tengo un audífono, me operaron a los 6. Para mí siempre ha sido un tema demasiado relajado porque me encanta contarlo. Me encanta ver la reacción de la gente porque se quedan asombrados”, reveló en una entrevista para Día D.

Magaly Medina tendría como invitada en su pódcast a Tula Rodríguez este 2026: 'Está más cerca de lo que creen'



Tula Rodríguez aclara rumores sobre su vida personal

Semanas atrás, Tula Rodríguez se pronunció sobre los rumores que la vincularon sentimentalmente con Pilar Arana Griffiths, creadora de contenidos y su compañera en el pódcast ‘Pitukoneras’. Desde el estreno del proyecto, ambas han llamado la atención por la química que muestran frente a cámaras.

En una entrevista, la actriz de ‘Los otros Concha’ negó cualquier vínculo amoroso y aclaró la naturaleza de su relación. “Ella es prácticamente parte de mi familia… Hoy ver a dos mujeres podrían creer que somos algo más, pero la única relación que existe es que somos hermanas; nos hemos vuelto hermanas de verdad”, declaró.

