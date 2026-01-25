Mall de Jefferson Farfán tiene poco más de un año de inauguración. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram

Mall de Jefferson Farfán tiene poco más de un año de inauguración. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram

El mall ‘KM 40’, propiedad del exfutbolista Jefferson Farfán, volvió a estar en el foco mediático tras ser señalado por el programa 'Amor y fuego' por supuesta baja afluencia de clientes en plena temporada alta. Tras este informe, Tula Rodríguez decidió visitarlo personalmente y dar su opinión.

La también actriz y figura de televisión compartió imágenes y declaraciones desde el interior del centro comercial, ubicado en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Su testimonio contradice lo que expuso el programa de espectáculos, que había asegurado que el lugar lucía desolado.

Tula Rodríguez muestra la verdadera afluencia pública del mall 'KM 40'

A través de sus historias en Instagram, Tula Rodríguez defendió la presencia de visitantes en el mall 'KM 40'. Según su testimonio, durante su visita pudo ver movimiento y presencia de familias, lo que la motivó a responder a los comentarios del reportaje televisivo.

“Hemos venido al mall KM 40, estoy aquí y a veces escucho que no hay gente, pero la verdad es que yo veo gente. Yo entiendo los medios que queremos informar, pero sí hay familias acá”, afirmó la exconductora, mientras recorría los espacios del recinto.

Además de compartir su impresión sobre la afluencia, Rodríguez elogió el diseño y la propuesta del centro comercial de Jefferson Farfán. Destacó sus amplios espacios, zonas de comida, supermercados, librerías y hasta gimnasio. “No es que Jefferson sea mi amigo, no tengo su teléfono, lo conozco, pero no tengo nada a favor ni en contra; que le vaya bien, pero lo voy a etiquetar porque su mall está muy bonito (…) A César lo del César”, añadió.

Mall de Jefferson Farfán vacío según reportaje televisivo

La polémica en torno al mall de Jefferson Farfán se desató luego de un informe emitido por el programa de espectáculos ‘Amor y fuego’. El equipo de reporteros del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre acudió al centro comercial el pasado jueves 22 de enero, alrededor de las 9:00 a. m., y registró baja afluencia de personas en sus instalaciones.

Según el reportaje, el mall 'KM 40', inaugurado en diciembre de 2024, cuenta con una infraestructura moderna de tres niveles y una extensión de más de 13.000 metros cuadrados. A pesar de su capacidad y variedad comercial, el lugar lucía con varios espacios sin público. “Nuestros sapos se dieron un salto por esos lares y se llevaron con la sorpresa de que anda más vacío que mis cuentas bancarias a fin de mes”, comentaron.

El centro comercial, ubicado estratégicamente al sur de Lima, esperaba mayor movimiento por ser temporada de verano, época en la que muchos limeños se trasladan a balnearios cercanos. “No hay nadie. Y eso que es temporada alta, es verano, donde el mall debería estar llenecito”, sentenciaron.