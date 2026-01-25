HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador
EN VIVO | Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador     EN VIVO | Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador     EN VIVO | Sporting Cristal vs U. Católica de Ecuador     
Espectáculos

Tula Rodríguez muestra cuál es la situación del mall 'KM 40' de Jefferson Farfán tras su visita: "A César lo del César"

La exconductora de televisión visitó el centro comercial de Jefferson Farfán tras las sorpresivas imágenes de 'Amor y fuego'. Mostró cómo luce realmente el mall ‘KM 40’ en plena temporada de verano.

Mall de Jefferson Farfán tiene poco más de un año de inauguración. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram
Mall de Jefferson Farfán tiene poco más de un año de inauguración. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram

El mall ‘KM 40’, propiedad del exfutbolista Jefferson Farfán, volvió a estar en el foco mediático tras ser señalado por el programa 'Amor y fuego' por supuesta baja afluencia de clientes en plena temporada alta. Tras este informe, Tula Rodríguez decidió visitarlo personalmente y dar su opinión.

La también actriz y figura de televisión compartió imágenes y declaraciones desde el interior del centro comercial, ubicado en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Su testimonio contradice lo que expuso el programa de espectáculos, que había asegurado que el lugar lucía desolado.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Jefferson Farfán expresa todo su amor hacia Xiomy Kanashiro por su cumpleaños: 'Mi china hermosa'

lr.pe

Tula Rodríguez muestra la verdadera afluencia pública del mall 'KM 40'

A través de sus historias en Instagram, Tula Rodríguez defendió la presencia de visitantes en el mall 'KM 40'. Según su testimonio, durante su visita pudo ver movimiento y presencia de familias, lo que la motivó a responder a los comentarios del reportaje televisivo.

“Hemos venido al mall KM 40, estoy aquí y a veces escucho que no hay gente, pero la verdad es que yo veo gente. Yo entiendo los medios que queremos informar, pero sí hay familias acá”, afirmó la exconductora, mientras recorría los espacios del recinto.

Además de compartir su impresión sobre la afluencia, Rodríguez elogió el diseño y la propuesta del centro comercial de Jefferson Farfán. Destacó sus amplios espacios, zonas de comida, supermercados, librerías y hasta gimnasio. “No es que Jefferson sea mi amigo, no tengo su teléfono, lo conozco, pero no tengo nada a favor ni en contra; que le vaya bien, pero lo voy a etiquetar porque su mall está muy bonito (…) A César lo del César”, añadió.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro se luce junto a Jefferson Farfán y su hija mayor disfrutando durante concierto de Bad Bunny

lr.pe

Mall de Jefferson Farfán vacío según reportaje televisivo

La polémica en torno al mall de Jefferson Farfán se desató luego de un informe emitido por el programa de espectáculos ‘Amor y fuego’. El equipo de reporteros del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre acudió al centro comercial el pasado jueves 22 de enero, alrededor de las 9:00 a. m., y registró baja afluencia de personas en sus instalaciones.

Según el reportaje, el mall 'KM 40', inaugurado en diciembre de 2024, cuenta con una infraestructura moderna de tres niveles y una extensión de más de 13.000 metros cuadrados. A pesar de su capacidad y variedad comercial, el lugar lucía con varios espacios sin público. “Nuestros sapos se dieron un salto por esos lares y se llevaron con la sorpresa de que anda más vacío que mis cuentas bancarias a fin de mes”, comentaron.

El centro comercial, ubicado estratégicamente al sur de Lima, esperaba mayor movimiento por ser temporada de verano, época en la que muchos limeños se trasladan a balnearios cercanos. “No hay nadie. Y eso que es temporada alta, es verano, donde el mall debería estar llenecito”, sentenciaron.

Notas relacionadas
¿Quién es William Tsukamoto? El participante peruano que brilla en 'El novio 2', el reality de citas gay de Netflix

¿Quién es William Tsukamoto? El participante peruano que brilla en 'El novio 2', el reality de citas gay de Netflix

LEER MÁS
Jefferson Farfán se emociona con Alianza Lima tras doblete de Paolo Guerrero contra Inter Miami de Lionel Messi: "Ya cánsate"

Jefferson Farfán se emociona con Alianza Lima tras doblete de Paolo Guerrero contra Inter Miami de Lionel Messi: "Ya cánsate"

LEER MÁS
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

José María 'Chema' Salcedo se despide del canal 'PBO' en medio de batalla contra el cáncer: "Creo que no los he decepcionado"

LEER MÁS
Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña toman medidas en redes tras denuncia en contra de futbolistas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Espectáculos

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

¡De los escenarios a las canchas!: Jonatan Rojas, el 'Felino de la cumbia', fichó por conocido club y jugará la Copa Perú 2026

‘Chikiplum’ se defiende y niega entregar a Katy Prado S/.600 de pensión de alimentos para su hija: “Es penoso que me difame”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025