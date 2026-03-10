La fin de la relación entre Andrea Luna y Pietro Sibille en 2021 estuvo marcado por acusaciones cruzadas. | Foto: composición LR/USI/Vida y Milagros

La historia entre Andrea Luna y Pietro Sibille volvió a generar conversación tras las afirmaciones de la actriz. En una entrevista con Milagros Leiva, la recordada protagonista de ‘Locura de amor’ aseguró que su expareja solía presentarse inesperadamente por su casa, una situación que no solo motivó la intervención de su padre, sino que también le provocó miedo durante años.

La confesión llegó mientras promocionaba su nueva faceta como cantante solista, ocasión en la que abordó aspectos de su relación pasada con Sibille. Aunque en el video no se precisó cuál era el estado de su vínculo en ese momento, Luna dejó claro que el episodio se resolvió y que decidió perdonar de corazón al recordado ‘Mandril’ como parte de un proceso personal para liberarse del dolor.

Actriz Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa

Andrea Luna reveló que la situación con Pietro Sibille escaló a un punto en el que su padre tuvo que tomar medidas. “Mi papá intervino bastante al final. Mi papá me protege mucho”, contó durante la conversación con Milagros Leiva. Ante la pregunta de si su progenitor había enfrentado a Sibille, la protagonista de ‘Pobre novio’ respondió: “Se podría decir que sí. Soy su única hija; si no me cuida mi papá…”.

En esa línea, la periodista le planteó directamente si su progenitor le llegó a decir a Sibille “no te acerques a mi hija”. Luna explicó que la advertencia fue directa. “Claro, sí. Sí, porque ya era una cosa de que aparecía por mi casa. La verdad es que por muchos años tuve miedo porque, si yo salía, como vivo en una avenida, yo decía: ‘Ay, no sé, tengo miedo. De repente aparece’”, relató, dejando en evidencia el impacto emocional que vivió durante ese tiempo.

“Es mejor liberar”: Andrea Luna afirma que perdonó a Pietro Sibille

Más adelante, Andrea Luna detalló que esas presencias eran repentinas y que incluso las observaba desde su ventana. “Yo veía por la ventana que aparecía, estaba mirando”, recordó, calificando la experiencia como “un poco perturbador”. Con el tiempo, sin embargo, aseguró que esa dinámica cambió: “Ya después pasó”.

Cuando Milagros Leiva insistió en preguntarle si su progenitor “cuadró” a Sibille, la cantante declaró: “Sí, en verdad, con la familia. La familia de él es bien buena, yo les tengo mucho cariño”. Finalmente, explicó que eligió perdonar para poder seguir adelante: “Yo prefiero (perdonar) porque si no vivo con tanto dolor. Es mejor liberar eso, si no me enfermo”.

Estas declaraciones forman parte de un adelanto de la entrevista que Luna ofreció a Milagros Leiva y que será publicada íntegramente el domingo 15 de marzo en el canal de YouTube ‘Vida y Milagros’. Mientras tanto, Sibille —quien en 2025 regresó a la actuación con la película ‘La habitación negra’, dirigida por su prima Yiddá Eslava, tras superar sus problemas de adicción al alcohol— no se ha pronunciado sobre lo dicho por su expareja.

Andrea Luna y Pietro Sibille, hoy de 35 y 48 años respectivamente, mantuvieron una relación de casi siete años que terminó en 2021. La ruptura estuvo marcada por acusaciones cruzadas: Sibille señaló que Luna le había sido infiel con Andrés Wiese, luego de que ambos fueran vistos besándose en Miami; ella negó un engaño y aseguró que su vínculo ya había terminado, describiéndolo como tóxico y denunciando episodios de violencia física y psicológica, además de problemas de adicciones. Con el tiempo, Sibille negó las acusaciones de agresión, aunque reconoció públicamente sus dificultades con el alcohol.