Padre de la hija de Angye Zapata es asesinado a balazos en la entrada de un condominio en Bellavista

Jean Paul Guerrero Rebaza, expareja de la bailarina, habría sido interceptado por sujetos que se desplazaban en motocicleta cuando se encontraba fuera del inmueble.

Asesinan a expareja de la bailarina Angye Zapata.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina interrumpió su programación para informar sobre el asesinato de Jean Paul Guerrero Rebaza, quien fue expareja y padre de la hija de Angye Zapata.

Según informó la conductora, el hombre perdió la vida luego de ser atacado a balazos en la entrada de un condominio en el distrito de Bellavista.

PUEDES VER: Chechito y Angye Zapata protagonizan inesperado ampay en el Callao: Magaly TV revela detalles del encuentro

lr.pe

Expareja de Angye Zapata es asesinado fuera de un condominio en Bellavista

Medina señaló que el crimen habría ocurrido alrededor de las 8:10 de la noche de este martes 10 de marzo, en la cuadra 58 de la avenida Óscar R. Benavides, en la urbanización San Joaquín, ex Colonial. Según se conoció, la víctima se encontraba fuera del inmueble hablando por teléfono cuando fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Al notar la presencia de los atacantes, Guerrero Rebaza habría intentado correr para refugiarse en otra área del recinto; sin embargo, los delincuentes le dispararon en repetidas ocasiones. En la escena del crimen se hallaron aproximadamente 14 casquillos de bala, según información preliminar.

PUEDES VER: Streamer peruano Diealis corta transmisión en vivo y minutos después aparece en un patrullero de la PNP: ¿qué pasó?

Personal de Serenazgo del distrito de Bellavista llegó hasta el lugar tras el ataque y, al notar que el hombre aún presentaba signos vitales, lo trasladó de emergencia al Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson. No obstante, Rebaza no logró sobrevivir.

Magaly recuerda quién era Jean Paul Guerrero Rebaza

La “urraca” también se refirió a la relación del hombre con Angye Zapata y recordó algunos antecedentes vinculados a su entorno. Según comentó la conductora, Guerrero Rebaza evitaba aparecer en cámaras y prefería mantenerse alejado de exposiciones públicas.

Asimismo, señaló que el hombre contaba con antecedentes policiales y que en el pasado habría estado relacionado con distintos episodios investigados por las autoridades, entre ellos acusaciones vinculadas a presunto tráfico ilícito de drogas y la posesión de objetos robados.

La conductora también recordó un episodio ocurrido durante una transmisión en vivo realizada por el streamer Diealis en la plataforma Kick el año pasado, en la que participaba Angye Zapata. Durante ese streaming, que se desarrollaba mientras cenaban en un restaurante de Miraflores, la llegada repentina de Jean Paul generó tensión y provocó que la transmisión se interrumpiera momentáneamente, además de que la bailarina se mostró incómoda ante la situación.

