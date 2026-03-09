La conductora y actriz Tula Rodríguez compartió con sus seguidores un momento íntimo y difícil relacionado con la salud de su hija Valentina Carmona Rodríguez. A través de sus redes sociales, la figura de la televisión peruana explicó las razones que llevaron a la joven a someterse recientemente a una cirugía, intervención que describió como compleja y emocionalmente exigente para toda la familia.

Durante su testimonio, la actriz de ‘Los otros Concha 2’ agradeció las muestras de apoyo que recibió luego de que se conociera la operación de su hija. La presentadora detalló que el procedimiento forma parte de un largo proceso médico que comenzó desde el nacimiento de Valentina, quien llegó al mundo con una condición congénita que marcó su desarrollo.

Tula Rodríguez expone otra enfermedad que padece su hija desde su nacimiento

En su relato, Tula Rodríguez reveló que su hija Valentina nació con atresia aural, una condición congénita que se caracteriza por la ausencia o malformación del conducto auditivo y de la oreja. En el caso de la joven, la afección implicó la ausencia de la oreja derecha, situación que motivó a la familia a buscar alternativas médicas desde temprana edad.

La conductora recordó que, junto a su esposo, el fallecido empresario Javier Carmona, tomaron la decisión de viajar al extranjero para que su hija pudiera someterse a un procedimiento reconstructivo que le permitiera contar con una oreja. Este proceso formó parte de los primeros pasos médicos que la familia emprendió para mejorar la calidad de vida de Valentina.

Con el paso de los años, los especialistas detectaron además una asimetría facial relacionada con su desarrollo óseo. Los médicos recomendaron esperar hasta que el crecimiento estuviera prácticamente completo, alrededor de los 16 o 17 años, para evaluar una intervención correctiva que permitiera equilibrar la estructura del rostro.

“Sabíamos que tenía una asimetría facial y que íbamos a tener que hacer una operación cuando ella ya tenga todo el sistema óseo 100% desarrollado”, detalló.

Operación invasiva: Tula confiesa que fueron las 8 horas más largas de su vida

La reciente operación de la hija de Tula Rodríguez fue una decisión que nació de la propia Valentina. Según relató la conductora, la joven expresó su deseo de corregir la asimetría facial mediante una cirugía ortognática, un procedimiento especializado que busca alinear los huesos del rostro y mejorar tanto la estética como la funcionalidad.

“El año pasado, casi al final del semestre, me dijo: ‘Mamá, quiero hacerlo’. Yo le pregunté si estaba segura y me dijo que sí”, recordó Tula al relatar el momento en que su hija tomó la decisión de enfrentar la intervención.

La operación se realizó hace unos días y tuvo una duración aproximada de 8 horas, un tiempo que la presentadora describió como uno de los momentos más intensos de su vida. La complejidad del procedimiento y la espera durante la cirugía marcaron profundamente a la familia.

“Fueron como ocho horas que de verdad fueron una de las más difíciles. Tres noches sin dormir. Es una operación superfuerte, superinvasiva”, expresó la conductora al detallar el impacto emocional que vivió mientras su hija estaba en el quirófano.