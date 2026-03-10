Durante una entrevista, Youna se refirió a la posibilidad de regresar con la madre de su hija. Foto: Composición LR

Durante una entrevista, Youna se refirió a la posibilidad de regresar con la madre de su hija. Foto: Composición LR

Las recientes apariciones de Youna y Samahara Lobatón juntos en transmisiones por TikTok han llamado la atención de sus seguidores. En la última emisión de Magaly TV La Firme, ambos participaron de una entrevista donde se refirieron a su actual relación como padres y a la posibilidad de retomar el vínculo sentimental que mantuvieron por años.

En medio de las especulaciones generadas por sus encuentros en Estados Unidos, ambos aclararon que por ahora mantienen comunicación principalmente por el bienestar de su hija. Además, explicaron que han conversado sobre su situación personal y que, por ahora, prefieren enfocarse en cerrar etapas pendientes.

Youna no descarta lo que pueda pasar en el futuro con Samahara Lobatón

Durante la conversación con Magaly, Youna fue consultado directamente sobre la posibilidad de volver con Samahara Lobatón. Ante ello, el barbero señaló que, si bien actualmente no está en sus planes retomar la relación, tampoco descarta lo que pueda ocurrir más adelante.

“Yo le he dicho a ella que nunca se puede decir nunca porque uno no sabe lo que puede pasar en el futuro, pero por el momento creo que ella ha salido de una relación y necesita sanar, tomarse su tiempo y darse su espacio para pensar qué cosas quiere porque literalmente terminó conmigo y estuvo en una relación. […] Quizá después de eso podríamos conversar sobre otros temas, como si retomamos la relación o no”, expresó.

El barbero también señaló que actualmente ambos prefieren tomarse las cosas con calma y mantener el diálogo principalmente por su hija, mientras cada uno atraviesa su propio proceso personal.

Cabe recordar que, en las últimas semanas, Youna y Samahara han sido vistos compartiendo tiempo juntos en Estados Unidos. Incluso han realizado transmisiones en vivo en redes sociales donde interactúan con sus seguidores y organizan sorteos solidarios. Esas iniciativas, según explicaron, buscan recaudar fondos para apoyar el tratamiento del barbero, quien recientemente reveló que fue diagnosticado con leucemia.

Samahara Lobatón aclara que volver con Youna no está en sus planes por ahora

Por su parte, la hija de Melissa Klug también se pronunció sobre el tema y dejó claro que, al menos por el momento, una reconciliación no forma parte de sus planes. La influencer explicó que ambos han conversado sobre la importancia de sanar las heridas que dejó su relación pasada antes de considerar cualquier posibilidad de retomar el vínculo sentimental.

“No creo que por el momento esté dentro de nuestros planes volver como tal. Sí puedo volver con mi hija, viajar, pasear, estar presente y seguir disfrutando de la vida. […] Hemos tenido la conversación en la que ambos necesitamos terminar de sanar la parte que nos ha herido del tiempo que hemos estado separados, durante nuestra relación, también como para volver a pensarlo, y creo que hoy estamos lejos de la realidad”, comentó.