Tula Rodríguez vivió uno de los momentos más emotivos en la vida de su hija Valentina, quien culminó su etapa escolar y se alista para iniciar sus estudios universitarios en el extranjero. La exvedette compartió un conmovedor video en sus redes sociales que muestra la evolución de la adolescente.

“Hoy mi Vale cierra una etapa que nunca volverá, pero abre otra que marcará su vida para siempre. Qué orgullo verte crecer”, escribió Tula Rodríguez. La publicación fue rápidamente comentada por amigos y figuras del espectáculo como Yiddá Eslava, Maricarmen Marín y Carloncho, quienes felicitaron tanto a Valentina como a su madre por este importante logro académico.

TE RECOMENDAMOS REVELADOR: EL VERDADERO ORIGEN DE NAVIDAD Y OTRAS FIESTAS PAGANAS” | ASTROMOOD

Tula celebra el fin de la etapa escolar de su hija con un emotivo video

Tula publicó un video que reúne dos momentos significativos en la vida de Valentina. En el primero, se observa a la pequeña celebrando con alegría el fin de cuarto grado de primaria. En el segundo, ya con 17 años, aparece culminando la secundaria, demostrando cuánto ha crecido desde aquella niña llena de ilusión.

El video finaliza con un abrazo entre madre e hija, un gesto que marca el inicio de una nueva etapa para Valentina, hija del fallecido empresario Javier Carmona, quien años atrás expresó su interés por estudiar Audiología o Terapia del Habla fuera del Perú.

Mensaje de Tula. Foto: Instagram

Tula recordó a Javier Carmona en el cumpleaños de su hija

Este emotivo cierre escolar llega semanas después de que Tula Rodríguez compartiera un sentido mensaje por los 17 años de su hija. En aquella ocasión, la exvedette publicó imágenes del crecimiento de la adolescente y evocó la memoria de Javier Carmona.

En ese mensaje, la actriz pidió a su hija mantener siempre presente a su padre, destacando que estaría orgulloso de todo lo que ha logrado. “Quiero que lleves siempre en el corazón a tu papá porque estoy segura de que desde el cielo está profundamente orgulloso de ti”, escribió. Asimismo, le recordó que, aunque pronto partirá al extranjero para seguir una carrera universitaria, siempre tendrá un hogar al que volver.