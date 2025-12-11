HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     
Espectáculos

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su hija culminar el colegio y que estudiará carrera universitaria en el extranjero: "Qué orgullo"

Tula Rodríguez compartió un emotivo video sobre la despedida escolar de su hija Valentina, quien culminó la secundaria a los 17 años y pronto estudiará una carrera universitaria en el extranjero.

Tula Rodríguez y su hija protagonizan emotivo momento. Foto: composición LR/difusión
Tula Rodríguez y su hija protagonizan emotivo momento. Foto: composición LR/difusión

Tula Rodríguez vivió uno de los momentos más emotivos en la vida de su hija Valentina, quien culminó su etapa escolar y se alista para iniciar sus estudios universitarios en el extranjero. La exvedette compartió un conmovedor video en sus redes sociales que muestra la evolución de la adolescente.

“Hoy mi Vale cierra una etapa que nunca volverá, pero abre otra que marcará su vida para siempre. Qué orgullo verte crecer”, escribió Tula Rodríguez. La publicación fue rápidamente comentada por amigos y figuras del espectáculo como Yiddá Eslava, Maricarmen Marín y Carloncho, quienes felicitaron tanto a Valentina como a su madre por este importante logro académico.

TE RECOMENDAMOS

REVELADOR: EL VERDADERO ORIGEN DE NAVIDAD Y OTRAS FIESTAS PAGANAS” | ASTROMOOD

PUEDES VER: Tula Rodríguez conmueve con mensaje a su hija por su cumpleaños y le recuerda con cariño a su padre, Javier Carmona: 'Está orgulloso de ti'

lr.pe

Tula celebra el fin de la etapa escolar de su hija con un emotivo video

Tula publicó un video que reúne dos momentos significativos en la vida de Valentina. En el primero, se observa a la pequeña celebrando con alegría el fin de cuarto grado de primaria. En el segundo, ya con 17 años, aparece culminando la secundaria, demostrando cuánto ha crecido desde aquella niña llena de ilusión.

El video finaliza con un abrazo entre madre e hija, un gesto que marca el inicio de una nueva etapa para Valentina, hija del fallecido empresario Javier Carmona, quien años atrás expresó su interés por estudiar Audiología o Terapia del Habla fuera del Perú.

Mensaje de Tula. Foto: Instagram

Mensaje de Tula. Foto: Instagram

PUEDES VER: Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: 'Es difícil decirle adiós'

lr.pe

Tula recordó a Javier Carmona en el cumpleaños de su hija

Este emotivo cierre escolar llega semanas después de que Tula Rodríguez compartiera un sentido mensaje por los 17 años de su hija. En aquella ocasión, la exvedette publicó imágenes del crecimiento de la adolescente y evocó la memoria de Javier Carmona.

En ese mensaje, la actriz pidió a su hija mantener siempre presente a su padre, destacando que estaría orgulloso de todo lo que ha logrado. “Quiero que lleves siempre en el corazón a tu papá porque estoy segura de que desde el cielo está profundamente orgulloso de ti”, escribió. Asimismo, le recordó que, aunque pronto partirá al extranjero para seguir una carrera universitaria, siempre tendrá un hogar al que volver.

Notas relacionadas
Tula Rodríguez conmueve con mensaje a su hija por su cumpleaños y le recuerda con cariño a su padre, Javier Carmona: "Está orgulloso de ti"

Tula Rodríguez conmueve con mensaje a su hija por su cumpleaños y le recuerda con cariño a su padre, Javier Carmona: "Está orgulloso de ti"

LEER MÁS
'Chiquito' Flores confiesa la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores confiesa la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

Magaly arremete contra Tula Rodríguez por defender a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor: “Créetelo tú, pues”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Macarena Vélez presenta pruebas de que Johana Cubillas le habría sido infiel a Juan Ichazo: "Me engañó"

Macarena Vélez presenta pruebas de que Johana Cubillas le habría sido infiel a Juan Ichazo: "Me engañó"

LEER MÁS
Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

Mauricio Diez Canseco y su novia argentina se tatúan sus nombres, pero ella descarta boda: “Estoy chiquita”

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por volver a Panamericana TV pese a contrato con ATV: “No lo puedes hacer”

Magaly Medina arremete contra Jorge Benavides por volver a Panamericana TV pese a contrato con ATV: “No lo puedes hacer”

LEER MÁS
Agatha Lys cuenta cómo se salvó de morir antes de tomar un vuelo a Arequipa, gracias a una premonición: "Me vi bajando de un avión destruido"

Agatha Lys cuenta cómo se salvó de morir antes de tomar un vuelo a Arequipa, gracias a una premonición: "Me vi bajando de un avión destruido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Espectáculos

Paolo Guerrero revela cómo fue convencido para conducir el nuevo podcast de María Pía: “Me tome unos días para pensarlo”

Xiomy Kanashiro cuenta su verdad sobre su relación con la madre de Jefferson Farfán: "Es un tema privado"

Sebastián Lizarzaburu llora al revelar que se va del país sin su hija que tiene con Andrea San Martín: “Es difícil decirle adiós”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025