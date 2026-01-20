Después de 14 años al aire, 'Esto es guerra' se ha consolidado como el reality de competencia más visto a nivel nacional. Pese a que algunos piden su retiro de la televisión, lo cierto es que cuentan con una gran legión de seguidores de los dos equipos que luchan por la copa: 'guerreros' y 'combatientes'. El miércoles 21 de enero, 'EEG' regresará a la 'pantalla chica', sin embargo, todo podría cambiar radicalmente, ya que anunciaron grandes cambios.

"'Esto es guerra' 2026 14 años. Polémicas, renuncias, guerreros que no fueron renovados, cambio de conductores, nuevo productor", anunciaron en el adelanto promocionado en sus redes sociales. ¿Volverán los 'históricos'?, ¿habrá nueva dupla de conductores?, ¿quiénes son los 'guerreros' que se van y quiénes se quedan?.

¿Nuevos ingresos en 'Esto es guerra' 2026?

El 2022, 'EEG' hizo un casting a nivel nacional con la finalidad de refrescar las 'caras' de su programa. Arequipa, Tarapoto, Lima y Chiclayo fueron las regiones elegidas para este gran evento, sumándose una legión de 'extranjeros' que iban en búsqueda del mismo sueño: ingresar al programa.

Al parecer, 'Esto es guerra' quiere repetir la fórmula este año y hace unos días anunció un nuevo casting. "Esta es tu oportunidad de entrar al programa más visto del país y demostrar de qué estás hecho. No lo pienses más. El próximo guerrero puedes ser tú", fue el mensaje que compartieron en redes.

Casting para 'Esto es guerra' 2026.

Este anuncio hecho por el reality desató la alegría de sus seguidores, quienes esperan conocer quiénes serían los nuevos ingresos nacionales e internacionales de 'EEG' en su nueva edición.

¿Qué 'combatientes' y 'guerreros' no continuarían en 'EEG 2026'?

La temporada 2025 de 'EEG' terminó con un triunfo más que sufrido por parte de los 'combatientes', liderados por su capitán Pancho Rodríguez. El deportista chileno sería uno de los fijos para la edición 2026, por lo que el 'clásico del Pacífico' con Patricio Parodi se seguiría dando. El influencer y ex de Luciana Fuster también regresaría como capitán del equipo de los 'guerreros'.

Pancho Rodríguez campeón de 'EEG' 2025. Foto: Instagram

Onelia Molina, Leandro Cabello y Kevin, piezas fundamentales en el título de los 'combatientes' el año pasado, también podrían continuar en el programa, al igual que el chiclayano Raúl Carpena, quien fue uno de los participantes del casting pasado que logró quedarse en la competencia. Por el lado de los 'guerreros', Said Palao, Mario Irivarren y Gabriel Meneses estarán presentes en 'Esto es guerra' 2026.

Las posibles bajas en el programa de América Televisión irían por el lado de las mujeres. Melissa Loza y Karen Dejo, figuras 'históricas' de 'Esto es guerra' y 'Combate', habrían competido por última vez el año pasado. La popular 'Diosa' afronta un complicado momento familiar, mientras que la 'Sabrosura' se sometió a una delicada operación recientemente. Rosángela Espinoza es una 'carta al aire' por lo que su presencia es incierta.

Melissa Loza y Karen Dejo en duda. Foto: Captura YouTube

Renzo Schuller no va más en 'EEG 2026': ¿y Katia Palma?

¡Suspenso en los pasillos de Pachacamac! Así como algunos competidores del reality se irán del programa, lo mismo sucedería con los conductores. Hace unos días, Renzo Schuller confirmó que no continuará en la conducción y la duda quedaba en el futuro de Katia Palma. Jazmín Pinedo reveló en 'Espectáculos de verano' que la actriz clown se encuentra de viaje y no tendría fecha de retorno.

"Tampoco sé si va a estar Katia (Palma) porque Katia está en Brasil, o sea, podríamos hablar de que también, ¿una conductora nueva? Peter (Fajardo), llámame, estoy esperando", expresó la presentadora de televisión.

El propio programa se encargó de ponerle más intriga a la posible presencia de una nueva dupla de conductores al publicar una promoción de intriga en sus redes sociales. "¿Quién crees que será el nuevo conductor de EEG?", fue el mensaje, el cual estuvo acompañado de una imagen con las siluetas de Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel.