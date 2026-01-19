El tiktoker Valentino señaló que el equipo de producción de Bad Bunny le hizo varias preguntas para evaluar si podía ingresar a “la casita”. | Foto: composición LR/ TikTok

Ingresar a “la casita” de Bad Bunny se ha convertido en el sueño de muchos fans durante sus conciertos. Sin embargo, no todos logran pasar, como le ocurrió al tiktoker Valentino, quien relató en un video de la popular red social china por qué perdió su pase de ingreso a tan ansiado espacio.

Mediante un clip, el exparticipante de ‘Esto es Guerra’ reveló que para ser parte de la popular ‘casita’ tenía que responder algunas preguntas que estaban fuera de sus conocimientos. “Se me acercan a entrevistarme para tener la posibilidad de estar en la ‘casita’ de Bad Bunny. Yo me quería morir”, señaló el creador de contenido en los primeros segundos del video.

"Yo no sé ni el cumpleaños de la 'Candela’"

Según el tiktoker, el equipo de producción de la estrella puertorriqueña le hizo varias preguntas para evaluar si podía ingresar a “la casita”. Primero le consultaron cuál era su canción favorita de Bad Bunny y qué haría si lograba entrar a ese espacio exclusivo. Sin embargo, la última pregunta le complicó todo: le pidieron decir la fecha de nacimiento del ‘Conejo Malo’. Al no saber la respuesta, perdió la oportunidad de acceder.

“Yo ni me sé el cumpleaños de mi familia y me van a preguntar el de Bad Bunny. Yo no sé ni el cumpleaños de la 'Candela’ y me van a preguntar cuándo es el cumple de él”, manifestó Valentino con gran asombro.

Valentino cuestiona que a participantes de la ‘casita’ les falte emoción

Por otro lado, cuestionó la falta de emoción y entusiasmo de los creadores de contenido que sí lograron ingresar a la tan ansiada ‘casita’ de Benito Martínez. Ante esto, los seguidores de Valentino rápidamente respondieron a la crítica. Asimismo, coincidieron en que la pregunta del cumpleaños del intérprete de 'Debí tirar más fotos' estaba de más.

“Benito es Piscis, así que nació en marzo, pero ¿qué año será también?”, “Lo siento, Valentino, ahí merecían estar artistas, no influencers, ni tiktokers, ni streamers”, “Era para verdaderos fans”, escribieron los usuarios en la publicación de val.entinofans1.

¿Quiénes participan de la ‘casita’ de Bad Bunny?

“La casita” no funciona como un VIP cualquiera. No existe una entrada especial para comprarla ni una dinámica abierta para el público. Quienes aparecen ahí suelen ser personas elegidas por la producción de Bad Bunny, como amigos cercanos, colaboradores y figuras conocidas. Por eso, el espacio se vive como una reunión privada dentro del concierto, con invitados que entran y salen durante el show.