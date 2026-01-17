Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"
Creadores de contenido Zully y Sacha optaron por cubrirse cuando se trasladaban a bordo de unidad, mientras que Sideral trató de calmarlos.
Los creadores de contenido Zully, Sacha y Sideral se llevaron una gran sorpresa cuando transmitían para la plataforma de Kick y captaron una balacera. Los streamers dialogaban con sus seguidores cuando se percataron del sonido de los disparos y quedaron muy nerviosos. Todo quedó grabado en la plataforma de streaming cuando los influencers retornaban a su domicilio tras estar en el distrito de Ventanilla.
Sreamers reaccionan asustados tras presenciar balacera
De acuerdo al clip de la transmisión de la streamer Zully, los influencers estaban por finalizar su contenido luego de conocer al creador de contenido Koirandoshil, conocido por tener un setup gamer y recibir la visita del influencer español Ibai Llanos en Ventanilla.
A pocos minutos del cierre del stream, Zully, Sacha y Sideral retornaban a su hogar a bordo de una minivan. Sin embargo, en el trayecto pudieron escuchar y presenciar la balacera a pocos metros de ellos. Zully y Sacha optaron por agacharse en sus asientos, mientras que Sideral trató de calmarlos.
"Bala, bala, están disparando. Vieron a los chicos cómo se estaban disparando, qué miedo. Juro que alguien ha salido herido ahí. Ya iba a llamar a mi papá", atinó a comentar Zully, con bastante nerviosismo. Así mismo, Sideral se mostró incrédulo con la escena. "Yo, la verdad, pensé que era cuete. Pero gracias a Dios no pasó nada", explicó.
Usuarios ofrecen su apoyo a streamers tras presenciar balacera
Tras la viralización del contenido, seguidores de los streamers están mostrando solidaridad debido al riesgo que enfrentan al grabar contenido para Kick y también lamentaron el incremento de la inseguridad ciudadana en el Perú. "El carro se quedó parado en vez de avanzar", "Qué miedo, el chofer en vez de acelerar se detuvo", "Zully mostró calma", indicaron usuarios en TikTok.