HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio
Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     
Streamers

Streamers Zully, Sacha y Sideral reaccionan asustados tras captar balacera en plena transmisión: "Están disparando"

Creadores de contenido  Zully y Sacha optaron por cubrirse cuando se trasladaban a bordo de unidad, mientras que Sideral trató de calmarlos.

Transmisión se realizó el último viernes cuando streamers retornaban de Ventanilla.
Transmisión se realizó el último viernes cuando streamers retornaban de Ventanilla. | Foto: composición LR/ Kick

Los creadores de contenido Zully, Sacha y Sideral se llevaron una gran sorpresa cuando transmitían para la plataforma de Kick y captaron una balacera. Los streamers dialogaban con sus seguidores cuando se percataron del sonido de los disparos y quedaron muy nerviosos. Todo quedó grabado en la plataforma de streaming cuando los influencers retornaban a su domicilio tras estar en el distrito de Ventanilla.

Sreamers reaccionan asustados tras presenciar balacera

De acuerdo al clip de la transmisión de la streamer Zully, los influencers estaban por finalizar su contenido luego de conocer al creador de contenido Koirandoshil, conocido por tener un setup gamer y recibir la visita del influencer español Ibai Llanos en Ventanilla.

PUEDES VER: Pagó S/2.790 para que le hagan la tesis, jaló y fue a denunciar a la empresa ante Indecopi por mal servicio

lr.pe

A pocos minutos del cierre del stream, Zully, Sacha y Sideral retornaban a su hogar a bordo de una minivan. Sin embargo, en el trayecto pudieron escuchar y presenciar la balacera a pocos metros de ellos. Zully y Sacha optaron por agacharse en sus asientos, mientras que Sideral trató de calmarlos.

"Bala, bala, están disparando. Vieron a los chicos cómo se estaban disparando, qué miedo. Juro que alguien ha salido herido ahí. Ya iba a llamar a mi papá", atinó a comentar Zully, con bastante nerviosismo. Así mismo, Sideral se mostró incrédulo con la escena. "Yo, la verdad, pensé que era cuete. Pero gracias a Dios no pasó nada", explicó.

PUEDES VER: Joven muestra iPhone que ganó en rifa de tiktoker Moca, pero usuarios notan singular detalle: “¿Y la manzana?”

lr.pe

Usuarios ofrecen su apoyo a streamers tras presenciar balacera

Tras la viralización del contenido, seguidores de los streamers están mostrando solidaridad debido al riesgo que enfrentan al grabar contenido para Kick y también lamentaron el incremento de la inseguridad ciudadana en el Perú. "El carro se quedó parado en vez de avanzar", "Qué miedo, el chofer en vez de acelerar se detuvo", "Zully mostró calma", indicaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Angie Pajares rompe su silencio tras supuestos chats contra tiktoker Zully: "Jamás he hablado mal"

Angie Pajares rompe su silencio tras supuestos chats contra tiktoker Zully: "Jamás he hablado mal"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

Suheyn Cipriani declara abiertamente su amor por el tiktoker Macarius y sorprende en redes: "Estoy enamorada de ti"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani y Macarius llegan juntos a una fiesta y aclaran rumores de relación: "No fue un beso"

Suheyn Cipriani y Macarius llegan juntos a una fiesta y aclaran rumores de relación: "No fue un beso"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodista Fátima Chávez renuncia a La Roro Network tras casi 2 semanas como conductora del streaming: "Otra persona liderará el espacio"

Periodista Fátima Chávez renuncia a La Roro Network tras casi 2 semanas como conductora del streaming: "Otra persona liderará el espacio"

LEER MÁS
Carlos Orozco revela que Fátima Chávez dejó la Roro Network por una mejor oferta laboral: “Regresará a un medio tradicional”

Carlos Orozco revela que Fátima Chávez dejó la Roro Network por una mejor oferta laboral: “Regresará a un medio tradicional”

LEER MÁS
Influencer peruano Percy Pls se quiebra al confesar que fue invitado a ‘La casita’ de Bad Bunny, pero no podrá asistir: "Lloro"

Influencer peruano Percy Pls se quiebra al confesar que fue invitado a ‘La casita’ de Bad Bunny, pero no podrá asistir: "Lloro"

LEER MÁS
Viralizan supuestos chats de Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, contra tiktoker Zully: "Se jura Madonna"

Viralizan supuestos chats de Angie Pajares, directora del Miss Supranational Perú, contra tiktoker Zully: "Se jura Madonna"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Streamers

Periodista Fátima Chávez renuncia a La Roro Network tras casi 2 semanas como conductora del streaming: "Otra persona liderará el espacio"

Carlos Orozco revela que Fátima Chávez dejó la Roro Network por una mejor oferta laboral: “Regresará a un medio tradicional”

Influencer peruano Percy Pls se quiebra al confesar que fue invitado a ‘La casita’ de Bad Bunny, pero no podrá asistir: "Lloro"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025