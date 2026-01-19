¡Tensión en América Televisión! Mediante un video en sus redes sociales, 'Esto es guerra' anunció la fecha y hora de su ansiado retorno a la televisión peruana. Los fanáticos del programa celebraron esta noticia; sin embargo, hubo algunos que no están del todo conformes, ya que se anunciaron cambios totalmente drásticos: nuevos competidores, conductores y hasta productores.

"'Esto es guerra' 2026 14 años. Polémicas, renuncias, guerreros que no fueron renovados, cambio de conductores, nuevo productor", se escucha en el adelanto promocional. Cabe resaltar que hace unos días, el propio Renzo Schuller, quien hasta el año pasado defendió a los 'combatientes', anunció que dejará la conducción de realities de competencia luego de 15 años, mientras que Peter Fajardo, productor de 'EEG' decidió emprender nuevos proyectos digitales de la mano de María Pía Copello.

¿Cuándo y a qué hora es el estreno de 'Esto es guerra 2026'?

"¿Cuándo comienza la temporada? Descúbrelo, miércoles 21 de Enero, 8:20 p. m. ¡EEG: Desafío 14, la Previa!", se escucha decir a la voz en off del programa. En redes, los comentarios están divididos, ya que los hinchas acérrimos de 'Esto es guerra' piden y desean que vuelva su formato original de 'cobras' y 'leones' con Mathías Brivio y Johanna San Miguel, mientras que los fanáticos de 'Combate', reality pionero de la televisión peruana, aguardan por una nueva edición entre 'combatientes' y 'guerreros'.

"Queremos que vuelvan los leones y las cobras", "ya se fue Renzo, traigan a Johanna y Mathias", "esta temporada será de nuevo de los combatientes", "¿regresan los históricos?", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

¿Quién ganó la gran final de 'Esto es guerra' 2025?

La temporada pasada, 'Esto es guerra' vivió una final de infarto. Fueron dos días de intensa competencia, donde los 'guerreros' parecían tener todo a su favor luego de sacar una gran ventaja en el primer día. Sin embargo, los 'combatientes', viniendo de atrás, lograron voltear el resultado y en un duelo electrizante, Kevin derrotó a Patricio Parodi, dándole el ansiado título a los 'rojiverdes'.

Los 'combatientes' celebrando un nuevo título. Foto: Captura Instagram.

Leandro 'La máquina', Kevin 'La bala', Karen Dejo, Onelia Molina, Emilio Jaime, Josi Martínez y Pancho Rodríguez le dieron una inmensa alegría a los seguidores de Combate, ya que en los últimos años, la supremacía de los 'dueños de casa' era evidente: ganaron todas las temporadas contra solo un título de los 'visitantes'.