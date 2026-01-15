HOYSuscripcion LR Focus

Renzo Schuller no va más en 'Esto es guerra' y le dice adiós a la conducción de los realities: "Ya nos encontraremos en otro lugar"

Renzo Schuller asumió la conducción de ‘Esto es Guerra’ en reemplazo de María Pía Copello en mayo de 2019. Su ingreso fue toda una sorpresa, luego de haber conducido durante años el programa rival, 'Combate'.

Renzo Schuller se despide de 'EGG' Foto: Composición LR
Renzo Schuller anunció que dejará la conducción de 'Esto es guerra', el reality de competencia de América Televisión en el que se ha desempeñado como conductor desde mayo de 2022. A través de su cuenta de TikTok, Schuller, quien inició su carrera en 1996, reveló que en el 2026 pondrá fin a su larga etapa en los programas de competencia. "Quería comunicarles yo directamente", indicó en su mensaje de despedida.

El también actor relató que cuenta con una extensa experiencia en el formato. "Yo vengo trabajando en realities de competencia, empezando por 'Combate', hace más de 15 años tal vez, ya no sé, ya perdí la cuenta con sus pausas", señaló. Schuller asumió la conducción de 'Esto es guerra' en reemplazo de María Pía Copello. Su ingresó generó gran revuelo mediático, ya que se convirtió en la cara del reality viral, después de años de conducir 'Combate' en ATV.

PUEDES VER: Renzo Schuller se sincera y asegura que fue una imposición el regreso de Gian Piero Díaz a ‘Esto es guerra’: 'Me sentí incómodo'

Renzo Schuller agradece el respaldo del público

Tras anunciar que no continuará en 'Esto es guerra' en 2026, Renzo Schuller dedicó un mensaje de agradecimiento al público que lo acompañó todos estos años. "Tanto a los fanáticos de 'Combate', como a los fanáticos de 'Esto es guerra', (gracias) por acompañarme durante todo este tiempo", expresó. El conductor adelantó que este nuevo año emprenderá nuevos proyectos. "Estaré haciendo otras cositas que ya les iré contando y otras cosas de las que me enteraré más adelante", indicó.

Además, Schuller envió un saludo especial a todo su público. "Muchísimas gracias de todo corazón. Es un público maravilloso y ya nos encontraremos en otro lugar. Un fuerte abrazo para todos y, de verdad, gracias para los chibolos, para las señoras que están grandecitas y para ti que me estas mirando. Un besote", finalizó.

PUEDES VER: Gian Piero Díaz lanza dura respuesta tras incomodidad de Renzo Schuller por su regreso a 'EEG': 'Es así, no queda otra'

¿Cómo ingresó Renzo Schuller a la televisión?

Renzo Schuller tuvo su primera aparición en la televisión en 1996 con la telenovela 'Torbellino'. Tiempo después, integró el elenco de otras producciones nacionales como 'Secreto' y 'Amor serrano', consolidando su presencia en la TV peruana. Su primera aparición en el séptimo arte fue con la cinta 'Bala perdida', dirigida por el peruano-colombiano Aldo Salvini.

En el 2011, incursionó como presentador en señal abierta con 'Dame que te doy', programa que, al poco tiempo, fue reemplazado por el reality de competencia 'Combate' de ATV, donde formó la entrañable dupla con Gian Piero Díaz. El programa se emitió durante siete años consecutivos, hasta su fin el 28 de diciembre de 2018.

