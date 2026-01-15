Renzo Schuller anunció que dejará la conducción de 'Esto es guerra', el reality de competencia de América Televisión en el que se ha desempeñado como conductor desde mayo de 2022. A través de su cuenta de TikTok, Schuller, quien inició su carrera en 1996, reveló que en el 2026 pondrá fin a su larga etapa en los programas de competencia. "Quería comunicarles yo directamente", indicó en su mensaje de despedida.

El también actor relató que cuenta con una extensa experiencia en el formato. "Yo vengo trabajando en realities de competencia, empezando por 'Combate', hace más de 15 años tal vez, ya no sé, ya perdí la cuenta con sus pausas", señaló. Schuller asumió la conducción de 'Esto es guerra' en reemplazo de María Pía Copello. Su ingresó generó gran revuelo mediático, ya que se convirtió en la cara del reality viral, después de años de conducir 'Combate' en ATV.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Renzo Schuller agradece el respaldo del público

Tras anunciar que no continuará en 'Esto es guerra' en 2026, Renzo Schuller dedicó un mensaje de agradecimiento al público que lo acompañó todos estos años. "Tanto a los fanáticos de 'Combate', como a los fanáticos de 'Esto es guerra', (gracias) por acompañarme durante todo este tiempo", expresó. El conductor adelantó que este nuevo año emprenderá nuevos proyectos. "Estaré haciendo otras cositas que ya les iré contando y otras cosas de las que me enteraré más adelante", indicó.

Además, Schuller envió un saludo especial a todo su público. "Muchísimas gracias de todo corazón. Es un público maravilloso y ya nos encontraremos en otro lugar. Un fuerte abrazo para todos y, de verdad, gracias para los chibolos, para las señoras que están grandecitas y para ti que me estas mirando. Un besote", finalizó.

¿Cómo ingresó Renzo Schuller a la televisión?

Renzo Schuller tuvo su primera aparición en la televisión en 1996 con la telenovela 'Torbellino'. Tiempo después, integró el elenco de otras producciones nacionales como 'Secreto' y 'Amor serrano', consolidando su presencia en la TV peruana. Su primera aparición en el séptimo arte fue con la cinta 'Bala perdida', dirigida por el peruano-colombiano Aldo Salvini.

En el 2011, incursionó como presentador en señal abierta con 'Dame que te doy', programa que, al poco tiempo, fue reemplazado por el reality de competencia 'Combate' de ATV, donde formó la entrañable dupla con Gian Piero Díaz. El programa se emitió durante siete años consecutivos, hasta su fin el 28 de diciembre de 2018.