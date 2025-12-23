Gran final de 'Esto es guerra' 2025: plataforma online para ver el segundo día de enfrentamiento entre 'Guerreros' y 'Combatientes'

Hoy martes 23 de diciembre se vive el enfrentamiento definitivo entre los ‘Guerreros’ y los ‘Combatientes’ en la gran final de 'Esto es guerra: como todo empezó' 2025, en el que se conocerá al equipo campeón de la temporada. Tras un primer día de duelos intensos, ambos equipos vuelven a competir para definir quién levantará la preciada copa.

El reality de competencia, transmitido por América Televisión, cerrará su temporada con una jornada decisiva que se desarrollará en las instalaciones de Pachacámac. Con un marcador parcial que favorece a los ‘Guerreros’, los ‘Combatientes’ buscarán una remontada histórica en este segundo y último día de enfrentamiento.

¿Dónde y cómo ver la gran final de 'Esto es guerra' 2025? Canal y plataforma para ver la competencia

La gran final de 'Esto es guerra' 2025 se transmitirá en vivo este martes 23 de diciembre desde las 7:30 p. m. a través de la señal abierta de América Televisión. Los fanáticos del reality podrán seguir cada uno de los enfrentamientos decisivos entre los ‘Guerreros’ y los ‘Combatientes’, equipos liderados por Patricio Parodi y Pancho Rodríguez, respectivamente.

Además de la transmisión televisiva, el programa también estará disponible en plataformas digitales. Los seguidores podrán ver la competencia en vivo mediante América TV Go y el canal oficial de YouTube del programa, con acceso habilitado para Perú y otros países, a excepción de Estados Unidos. De esta manera, los fanáticos no se perderán ningún detalle del desenlace de una de las temporadas más intensas del reality.

'Guerreros' se llevaron la victoria en el primer día de la final frente a los 'Combatientes'

En el primer día de la gran final, los ‘Guerreros’ tomaron ventaja al acumular 300 puntos, mientras que los ‘Combatientes’ deberán luchar por los 500 puntos restantes de los 800 en disputa durante los dos días de competencia. El inicio de la jornada estuvo marcado por un accidente sufrido por Patricio Parodi, quien se lesionó el pie durante el juego ‘Encajados’. A pesar de ello, el equipo logró imponerse en los duelos clave.

Los enfrentamientos individuales fueron determinantes para el resultado parcial. Hugo García venció a Leandro Caballo en su prueba, Arián León superó a Raúl Carpena y Francisco Figueroa se impuso frente a Emilio Jaime, asegurando los puntos necesarios para que los ‘Guerreros’ se queden con la victoria del primer día.