¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
Gran final de 'Esto es guerra' 2025: plataforma online para ver el segundo día de enfrentamiento entre 'Guerreros' y 'Combatientes'

Los ‘Guerreros’ y los ‘Combatientes’ se enfrentan este martes 23 de diciembre en el segundo y decisivo día de la gran final de 'Esto es guerra' 2025, para definir al equipo campeón de la temporada.

'Esto es guerra' llega a la fina con fuerte competencia. Foto: composición LR/América TV/difusión
'Esto es guerra' llega a la fina con fuerte competencia. Foto: composición LR/América TV/difusión

Hoy martes 23 de diciembre se vive el enfrentamiento definitivo entre los ‘Guerreros’ y los ‘Combatientes’ en la gran final de 'Esto es guerra: como todo empezó' 2025, en el que se conocerá al equipo campeón de la temporada. Tras un primer día de duelos intensos, ambos equipos vuelven a competir para definir quién levantará la preciada copa.

El reality de competencia, transmitido por América Televisión, cerrará su temporada con una jornada decisiva que se desarrollará en las instalaciones de Pachacámac. Con un marcador parcial que favorece a los ‘Guerreros’, los ‘Combatientes’ buscarán una remontada histórica en este segundo y último día de enfrentamiento.

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: 'El matrimonio desgasta'

¿Dónde y cómo ver la gran final de 'Esto es guerra' 2025? Canal y plataforma para ver la competencia

La gran final de 'Esto es guerra' 2025 se transmitirá en vivo este martes 23 de diciembre desde las 7:30 p. m. a través de la señal abierta de América Televisión. Los fanáticos del reality podrán seguir cada uno de los enfrentamientos decisivos entre los ‘Guerreros’ y los ‘Combatientes’, equipos liderados por Patricio Parodi y Pancho Rodríguez, respectivamente.

Además de la transmisión televisiva, el programa también estará disponible en plataformas digitales. Los seguidores podrán ver la competencia en vivo mediante América TV Go y el canal oficial de YouTube del programa, con acceso habilitado para Perú y otros países, a excepción de Estados Unidos. De esta manera, los fanáticos no se perderán ningún detalle del desenlace de una de las temporadas más intensas del reality.

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en 'Yo soy', confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: 'Seguir en la música'

'Guerreros' se llevaron la victoria en el primer día de la final frente a los 'Combatientes'

En el primer día de la gran final, los ‘Guerreros’ tomaron ventaja al acumular 300 puntos, mientras que los ‘Combatientes’ deberán luchar por los 500 puntos restantes de los 800 en disputa durante los dos días de competencia. El inicio de la jornada estuvo marcado por un accidente sufrido por Patricio Parodi, quien se lesionó el pie durante el juego ‘Encajados’. A pesar de ello, el equipo logró imponerse en los duelos clave.

Los enfrentamientos individuales fueron determinantes para el resultado parcial. Hugo García venció a Leandro Caballo en su prueba, Arián León superó a Raúl Carpena y Francisco Figueroa se impuso frente a Emilio Jaime, asegurando los puntos necesarios para que los ‘Guerreros’ se queden con la victoria del primer día.

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en 'Yo soy', confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: "Seguir en la música"

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en 'Yo soy', confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: "Seguir en la música"

Yaco Eskenazi sorprende al contar que gastó más de S/15.000 en regalo para Natalie Vértiz: " Los primeros años"

Yaco Eskenazi sorprende al contar que gastó más de S/15.000 en regalo para Natalie Vértiz: " Los primeros años"

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: "Llegué sin un dólar"

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: "Llegué sin un dólar"

Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: "Siempre he sentido algo muy fuerte por él"

Michelle Soifer critica a Christian Cueva por arriesgar la vida de Pamela Franco: "Debe ser más consciente"

Michelle Soifer critica a Christian Cueva por arriesgar la vida de Pamela Franco: "Debe ser más consciente"

