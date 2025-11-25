HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Josi Martínez pierde la paciencia con Katia Palma en 'Esto es guerra' por fuerte reclamo: "No tienes por qué humillarnos"

Josi Martínez, conocido tiktoker, protagonizó un tenso momento con Katia Palma en el set de 'Esto es guerra'. La conductora se mostró contrariada porque el influencer desconocía preguntas básicas de cultura general.

Josi Martínez protagonizan "pelea" en 'Esto es guerra'. Foto / Composición: LR
El influencer Josi Martínez protagonizó un tenso momento con Katia Palma durante la última emisión de 'Esto es guerra'. Esto ocurrió luego de que la carismática conductora le exigiera estudiar más para rendir en las pruebas de conocimiento, por respeto a sus compañeros y a los televidentes. Sin embargo, no es la primera vez que los miembros del reality de competencia han sido criticados por no responder correctamente preguntas de cultura general durante los juegos.

El consejo no fue bien recibido por Josi, quien enfrentó a Katia al considerar que su comentario solo buscaba dejarlo mal frente al público. Para el influencer, la exjurado de 'Yo soy' pretendía exhibirlo como un "burro" a nivel nacional. Por ello, no se quedó callado y enfrentó a la conductora, generando el asombro de quienes se encontraban en el set.

Josi Martínez le responde a Katia Palma

“Es que yo quiero saber… o sea, ¿nos están dejando como burros a nivel nacional, ¿eso es lo que nos quieres hacer? Mi amor, cada persona saben cosas, unos saben unas cosas, otros no", se defendió inicialmente Josi Martínez.

Visiblemente molesto y desconcertado, agregó: "Acá estamos para aprender. Tú me estas preguntando, okey, ya sé la respuesta, mañana la voy a decir. Pero no tienes por qué humillarnos porque no sabemos las respuestas".

PUEDES VER: Josi Martínez y su novio habrían terminado su relación, según Ric La Torre: tiktoker borró todas sus fotos juntos

lr.pe

¿Qué dijo Katia Palma?

Tras los constantes desaciertos en las pruebas de conocimiento por parte de Josi Martínez y Valentino Palacios, Katia Palma se mostró desconcertada al notar que ambos desconocían preguntas básicas de cultura general, como quién es el autor de 'Romeo y Julieta' o cuál es la hembra del caballo.

"Solamente les pido, por respeto a su equipo, y por respeto a los televidentes - porque los niños y los jóvenes ven el programa y también estudian -, que le pongan un sol", expresó Katia Palma. Pese al consejo, los influencers no parecieron estar de acuerdo, por lo que la conductora reformuló su mensaje: "No lo tomen a la broma. Yo los quiero un montón, me parecen muy carismáticos".

