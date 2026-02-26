HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos encuentraron un molusco que desafía la lógica marina: lengua de hierro y gusanos que se alimentan de sus heces

La especie recientemente descubierta habita a 5.506 metros de profundidad en una fosa marítima de Japón, y su nombre fue seleccionado tras una convocatoria pública que reunió más de 8.000 propuestas.

Molusco abisal con dientes de hierro a 5.506 metros debajo del mar. Foto: Senckenberg Ocean Species Alliance
Molusco abisal con dientes de hierro a 5.506 metros debajo del mar. Foto: Senckenberg Ocean Species Alliance

La exploración del océano profundo incorporó una nueva especie tras el descubrimiento de un pequeño molusco acorazado a 5.506 metros bajo la superficie, en la fosa de Izu-Ogasawara, frente a Japón. El ejemplar fue identificado en 2024 y descrito oficialmente en la revista Biodiversity Data Journal por la Senckenberg Ocean Species Alliance.

El invertebrado presenta una característica poco habitual: una rádula con dientes mineralizados en hierro. Además, en la parte posterior de su cuerpo se documentó la presencia de pequeños gusanos que consumen sus desechos, en un entorno sin luz solar y sometido a presiones extremas.

PUEDES VER: Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

lr.pe

¿Qué hace único al molusco descubierto a 5.506 metros de profundidad del mar?

El hallazgo corresponde a Ferreiraella populi, un quitón que presenta un cuerpo ovalado de hasta 25 milímetros, con ocho placas superpuestas de tono crema y depósitos minerales oscuros. Su morfología baja y aplanada le permite adherirse con firmeza al sustrato de la llanura abisal, una adaptación clave para sobrevivir en grandes profundidades.

El estudio detalla que su aparato bucal posee una rádula con dientes laterales principales mineralizados y cúspides tridentadas aplanadas. Los dientes barredores presentan forma de cuchara con borde similar a un peine. En otros quitones se ha documentado magnetita; en este linaje abisal se registró hierro como refuerzo estructural.

La especie fue recolectada en mayo de 2024 mediante un sumergible de la agencia japonesa JAMSTEC. En menos de dos años contó con descripción formal, material depositado en museos y secuencias genéticas asociadas, un plazo poco habitual dentro de la taxonomía.

PUEDES VER: Científicos descubren una nueva especie de pulpo en las aguas del Pacífico y sería exclusiva en un país de América Latina

lr.pe

¿Por qué este quitón abisal vive en maderas y qué papel cumplen los gusanos que se alimentan de sus desechos?

El género Ferreiraella es el único miembro de la familia Ferreiraellidae y, según el trabajo científico, se restringe a hábitats de madera hundida en aguas profundas. No se ha registrado en rocas ni en arrecifes, sino únicamente en troncos que alcanzan el fondo oceánico.

Estos restos vegetales, conocidos como “wood-falls”, funcionan como fuentes de carbono y energía para comunidades especializadas. Bacterias, crustáceos, moluscos y gusanos explotan ese recurso puntual en un entorno caracterizado por temperaturas cercanas a los 2 °C y ausencia de luz solar.

Cerca de la válvula caudal del quitón se observaron pequeños gusanos asociados. El artículo indica que estos invertebrados consumen los desechos del molusco, en una relación descrita como comensalismo y no como parasitismo.

PUEDES VER: Estudio revela que los terremotos podrían ser responsables de la formación de pepitas de oro en la Tierra

lr.pe

¿Cómo se eligió el nombre y por qué su descripción científica marca un precedente en la taxonomía moderna?

El epíteto específico populi fue seleccionado tras una convocatoria abierta al público luego de la aparición del animal en un video de divulgación científica. En una semana se recibieron más de 8.000 propuestas a través de redes sociales; once personas sugirieron de forma independiente la palabra latina que significa “del pueblo”.

La decisión final correspondió a la investigadora Julia D. Sigwart, coautora del estudio. La nomenclatura se ajustó a las normas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que exige unicidad y latinización, y el proceso destacó por integrar participación masiva dentro de un marco regulado por criterios formales.

