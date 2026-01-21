HOYSuscripcion LR Focus

Esto es guerra' 2026 en vivo: nuevos ingresos, conductores y todas las sorpresas de la nueva temporada del reality de América TV

Tras la salida de Renzo Schuller, el nombre que más fuerza a tomado es el de Mathias Brivio. De acuerdo con el podcast Show.PE, el recordado "papá de los guerreros" regresaría al reality de competencia en la temporada 2026.

Todo sobre a nueva temporada de 'Esto es guerra' 2026 Foto: Diseño LR
Todo sobre a nueva temporada de 'Esto es guerra' 2026 Foto: Diseño LR

Este miércoles 21 de enero, 'Esto es guerra' dará inicio oficial a su temporada 2026, una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del exitoso reality de competencia de América Televisión. Desde las 8:20 p.m., el programa presentará a sus nuevos competidores, conductores e incluso las novedades en el equipo de producción.

Uno de los puntos que más interés ha generado es la conducción. Tras la salida de Renzo Schuller, el nombre que más fuerza a tomado es el de Mathias Brivio. De acuerdo con el podcast Show.PE, el recordado "papá de los guerreros" sería uno de los nuevos conductores de la temporada 2026. En paralelo, la producción buscaría renovar su público apostando por creadores de contenido, como las tiktokers Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire.

PUEDES VER: 'Esto es guerra' 2026: Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire serían los nuevos rostros del reality de competencia, según Ric La Torre

lr.pe

Todo lo que se sabe sobre 'EEG: Desafío 14, la previa'

La nueva temporada del histórico reality de competencia llega cargada de expectativas. Los seguidores de los 'guerreros' y 'combatientes' cuentan las horas para conocer las sorpresas que traerá Esto es guerra 2026, una edición que podría introducir cambios significativos en la dinámica del programa.

Entre los rostros que regresarían al reality figuran Pancho Rodríguez, capitán de los 'combatientes', y Patricio Parodi, líder del equipo de los 'guerreros', quienes se perfilan como dos de las figuras fijas para esta temporada.

Sin embargo, también se habla de posibles ausencias. Melissa Loza y Karen Dejo, pese a ser referentes históricos del espacio de América Televisión, atraviesan momentos personales delicados, lo que ha puesto en duda su participación en esta nueva etapa del programa.

PUEDES VER: Esto es guerra 2026: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

lr.pe

¿Dónde ver 'EEG: Desafío 14, la previa'?

La nueva temporada de 'Esto es guerra' 2026 se trasmitirá este miércoles 21 de enero a las 8:20 p.m., en horario estelar. El programa será emitido en vivo por América Televisión.

¿Dónde y cómo ver 'EEG: Desafío 14, la previa'?

La nueva temporada de 'Esto es guerra' será trasmitida en señal abierta por América Televisión y se puede ver online a través de tvGo. Para quienes no puedan seguir la trasmisión por TV, se puede acceder desde cualquier dispositivo.

¿Cómo ver América TV en vivo por internet?

Es muy fácil a través de América tvGO. Puedes conectarte a la plataforma de la siguientes formas:

  • Desde la web, ingresando a tvgo.pe.
  • Desde la aplicación de América tvGO en tu celular o tablet. La puedes descargar en Google Play, App Store o App Gallery de Huawei.
  • Desde tu smart TV. Solo descarga la aplicación desde la tienda de tu smart TV.

¿Cómo descargar América tvGO en mi celular?

Para descargar la aplicación de América tvGO en tu celular o tablet, solo debes ingresar a Google Play, App Store o App Gallery de Huawei (disponible solo en Perú), según el sistema operativo de tu dispositivo.

Luego, encuentra tvGO en el buscador de apps, descárgala y ¡listo! Ahora puedes disfrutar de tus series y programas favoritos, así como de TV libre en vivo.

¿Cómo ver América TV en vivo si estoy en el extranjero?

América tvGO gratis está disponible en todo el territorio nacional. Pero, si estás en el extranjero, podrás acceder a la plataforma suscribiéndote a tvGO; de esta manera, podrás informarte y entretenerte con más de 100 programas peruanos.

Si deseas disfrutar de todo este contenido exclusivo para usuarios en el extranjero, conoce los planes de suscripción de América tvGO y elige el que prefieras.

'Esto es guerra' 2026: Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire serían los nuevos rostros del reality de competencia, según Ric La Torre

'Esto es guerra' 2026: Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire serían los nuevos rostros del reality de competencia, según Ric La Torre

Esto es guerra 2026: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

Esto es guerra 2026: quiénes entrarían, quiénes salen y posibles nuevos conductores

Sin Renzo Schuller y sin Peter Fajardo: 'Esto es guerra' vuelve a América TV y revela fecha de estreno de su nueva temporada

Sin Renzo Schuller y sin Peter Fajardo: 'Esto es guerra' vuelve a América TV y revela fecha de estreno de su nueva temporada

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Magaly Medina no volverá a la TV hasta recuperarse de su cirugía facial: "No puedo poner a este rostro 2 kilos de maquillaje"

Magaly Medina no volverá a la TV hasta recuperarse de su cirugía facial: "No puedo poner a este rostro 2 kilos de maquillaje"

Magaly Medina le recuerda a JB su paso por ATV tras imitarla recién operada: "Se había convertido en una pastilla para dormir"

Magaly Medina le recuerda a JB su paso por ATV tras imitarla recién operada: "Se había convertido en una pastilla para dormir"

Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

