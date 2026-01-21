Todo sobre a nueva temporada de 'Esto es guerra' 2026 Foto: Diseño LR

Todo sobre a nueva temporada de 'Esto es guerra' 2026 Foto: Diseño LR

Este miércoles 21 de enero, 'Esto es guerra' dará inicio oficial a su temporada 2026, una edición que promete marcar un antes y un después en la historia del exitoso reality de competencia de América Televisión. Desde las 8:20 p.m., el programa presentará a sus nuevos competidores, conductores e incluso las novedades en el equipo de producción.

Uno de los puntos que más interés ha generado es la conducción. Tras la salida de Renzo Schuller, el nombre que más fuerza a tomado es el de Mathias Brivio. De acuerdo con el podcast Show.PE, el recordado "papá de los guerreros" sería uno de los nuevos conductores de la temporada 2026. En paralelo, la producción buscaría renovar su público apostando por creadores de contenido, como las tiktokers Zully, Milenka Nolasco y Daniela Taquire.

Todo lo que se sabe sobre 'EEG: Desafío 14, la previa'

La nueva temporada del histórico reality de competencia llega cargada de expectativas. Los seguidores de los 'guerreros' y 'combatientes' cuentan las horas para conocer las sorpresas que traerá Esto es guerra 2026, una edición que podría introducir cambios significativos en la dinámica del programa.

Entre los rostros que regresarían al reality figuran Pancho Rodríguez, capitán de los 'combatientes', y Patricio Parodi, líder del equipo de los 'guerreros', quienes se perfilan como dos de las figuras fijas para esta temporada.

Sin embargo, también se habla de posibles ausencias. Melissa Loza y Karen Dejo, pese a ser referentes históricos del espacio de América Televisión, atraviesan momentos personales delicados, lo que ha puesto en duda su participación en esta nueva etapa del programa.

¿Dónde ver 'EEG: Desafío 14, la previa'?

La nueva temporada de 'Esto es guerra' 2026 se trasmitirá este miércoles 21 de enero a las 8:20 p.m., en horario estelar. El programa será emitido en vivo por América Televisión.

La nueva temporada de 'Esto es guerra' será trasmitida en señal abierta por América Televisión y se puede ver online a través de tvGo. Para quienes no puedan seguir la trasmisión por TV, se puede acceder desde cualquier dispositivo.

