La periodista se refirió a la conductora de espectáculos durante la reciente emisión de su programa. Foto: Composición LR

En la reciente emisión de su programa Sin Rodeos del domingo 1 de marzo, Milagros Leiva dedicó unos minutos para comentar sobre la cobertura que otros medios han dado al caso de la deportista Lizeth Marzano, quien falleció la noche del 17 de febrero en San Isidro.

Ante ello, la periodista se refirió específicamente al trabajo de Magaly Medina, quien estas semanas ha mostrado imágenes e información clave relacionadas con el accidente que tuvo como principal involucrado a Adrián Villar, quien conducía el vehículo involucrado en el accidente que terminó con la vida de Marzano.

Milagros Leiva elogia a Magaly por su cobertura en caso Lizeth Marzano

Antes de iniciar la entrevista que tuvo como invitada a Francesca Montenegro y sus padres, Leiva resaltó el trabajo de la conductora de espectáculos, destacando específicamente el momento en que la “Urraca” mostró imágenes de los jóvenes cenando en un conocido restaurante en Surco, momentos previos al accidente.

“Yo sí le quiero agradecer, y lo voy a decir públicamente, que me parece muy bien lo que hizo Magaly Medina porque ella ha mostrado imágenes de, por ejemplo, del restaurante Tanta, donde se ve a Francesca Montenegro con su exenamorado y con dos señores. […] Por supuesto, ha revelado imágenes que también mostró Panamericana y otros programas, y que estas dicen más que muchas cosas, pero si los protagonistas no hablan, uno puede especular más”, expresó.

Francesca Montenegro concede entrevista exclusiva para "Sin Rodeos"

En su conversación con la influencer, que se encontraba acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro, y su madre, la joven contó detalles inéditos de su relación con Adrián Villar, vinculado al atropello que terminó con la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Durante la entrevista, la joven de 21 años relató lo que sucedió antes y después del hecho, además de indicar que su posterior ruptura con el investigado no fue “por el accidente”, sino por la actitud que él y su entorno mostraron después de lo ocurrido. Además, respondió a diversos cuestionamientos, incluyendo su repentino cambio de look, que, según ella, fue una reacción ante la diversa ola de críticas que recibió ella y su familia.