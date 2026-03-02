HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Milagros Leiva reconoce el trabajo de Magaly Medina en el caso Lizeth Marzano: “Yo sí le quiero agradecer”

La periodista se tomó un momento en su programa “Sin Rodeos” para resaltar la labor de Magaly Medina, quien difundió información clave relacionada con el caso de la deportista fallecida.

La periodista se refirió a la conductora de espectáculos durante la reciente emisión de su programa. Foto: Composición LR
La periodista se refirió a la conductora de espectáculos durante la reciente emisión de su programa. Foto: Composición LR

En la reciente emisión de su programa Sin Rodeos del domingo 1 de marzo, Milagros Leiva dedicó unos minutos para comentar sobre la cobertura que otros medios han dado al caso de la deportista Lizeth Marzano, quien falleció la noche del 17 de febrero en San Isidro.

Ante ello, la periodista se refirió específicamente al trabajo de Magaly Medina, quien estas semanas ha mostrado imágenes e información clave relacionadas con el accidente que tuvo como principal involucrado a Adrián Villar, quien conducía el vehículo involucrado en el accidente que terminó con la vida de Marzano.

PUEDES VER Hermano de Lizeth Marzano reacciona a video de reunión entre Adrián Villar y Marisel Linares: "¿No estaba supuestamente en un estado de shock?"

lr.pe

Milagros Leiva elogia a Magaly por su cobertura en caso Lizeth Marzano

Antes de iniciar la entrevista que tuvo como invitada a Francesca Montenegro y sus padres, Leiva resaltó el trabajo de la conductora de espectáculos, destacando específicamente el momento en que la “Urraca” mostró imágenes de los jóvenes cenando en un conocido restaurante en Surco, momentos previos al accidente.

“Yo sí le quiero agradecer, y lo voy a decir públicamente, que me parece muy bien lo que hizo Magaly Medina porque ella ha mostrado imágenes de, por ejemplo, del restaurante Tanta, donde se ve a Francesca Montenegro con su exenamorado y con dos señores. […] Por supuesto, ha revelado imágenes que también mostró Panamericana y otros programas, y que estas dicen más que muchas cosas, pero si los protagonistas no hablan, uno puede especular más”, expresó.

PUEDES VER Magaly Medina critica a Marisel Linares tras video donde se le ve junto a Adrián Villar: “No hacer nada es una negligencia”

lr.pe

Francesca Montenegro concede entrevista exclusiva para "Sin Rodeos"

En su conversación con la influencer, que se encontraba acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro, y su madre, la joven contó detalles inéditos de su relación con Adrián Villar, vinculado al atropello que terminó con la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Durante la entrevista, la joven de 21 años relató lo que sucedió antes y después del hecho, además de indicar que su posterior ruptura con el investigado no fue “por el accidente”, sino por la actitud que él y su entorno mostraron después de lo ocurrido. Además, respondió a diversos cuestionamientos, incluyendo su repentino cambio de look, que, según ella, fue una reacción ante la diversa ola de críticas que recibió ella y su familia.

Notas relacionadas
Francesca Montenegro aclara en entrevista por qué se cortó el cabello: “Quise desaparecer por el odio que recibí”

Francesca Montenegro aclara en entrevista por qué se cortó el cabello: “Quise desaparecer por el odio que recibí”

LEER MÁS
Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

LEER MÁS
Bruno Pinasco confiesa lo difícil que fue vivir el proceso de divorcio de sus padres: "(Rulito) Venía una vez por semana a visitarnos"

Bruno Pinasco confiesa lo difícil que fue vivir el proceso de divorcio de sus padres: "(Rulito) Venía una vez por semana a visitarnos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Francesca Montenegro aclara en entrevista por qué se cortó el cabello: “Quise desaparecer por el odio que recibí”

Francesca Montenegro aclara en entrevista por qué se cortó el cabello: “Quise desaparecer por el odio que recibí”

LEER MÁS
Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

LEER MÁS
Salsera Masiel Málaga anuncia la ruptura de su relación con futbolista Hernán ‘churrito’ Hinostroza y expone la razón: “Me engañaba”

Salsera Masiel Málaga anuncia la ruptura de su relación con futbolista Hernán ‘churrito’ Hinostroza y expone la razón: “Me engañaba”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Francesca Montenegro aclara en entrevista por qué se cortó el cabello: “Quise desaparecer por el odio que recibí”

Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

Espectáculos

Francesca Montenegro aclara en entrevista por qué se cortó el cabello: “Quise desaparecer por el odio que recibí”

Francesca Montenegro revela la razón por la que terminó con Adrián Villar tras caso Lizeth Marzano: “No fue por el accidente”

Rosalía triunfa en los Brit Awards 2026 y se lleva el premio a ‘Artista Internacional del Año’: le ganó a Bad Bunny, Taylow Swift y Lady Gaga

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Presidente José María Balcázar impulsó ley de nombramiento automático y benefició a su propio hijo

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: conoce los resultados de la votación y quiénes van a segunda vuelta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025