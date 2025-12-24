HOYSuscripcion LR Focus

Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Espectáculos

Kevin Díaz se pronuncia tras vencer a Patricio Parodi en ‘Esto es guerra’ y campeonar con los combatientes: “Siempre hasta el final”

Los 'combatientes' se coronaron como campeones de la temporada 2025 de 'EEG', gracias a la victoria de Kevin Díaz sobre Patricio Parodi. El venezolano agradeció a su familia y dedicó su triunfo a quienes lo inspiran.

La final de 'Esto es guerra' el 23 de diciembre coronó a los 'combatientes' como campeones de la temporada 2025, destacando la victoria de Kevin Díaz sobre Patricio Parodi.
La final de 'Esto es guerra' el 23 de diciembre coronó a los 'combatientes' como campeones de la temporada 2025, destacando la victoria de Kevin Díaz sobre Patricio Parodi.

Una final de infarto se vivió en ‘Esto es guerra’ la noche del martes 23 de diciembre. Tras seis reñidos enfrenamientos entre ‘guerreros’ y ‘combatientes’, el equipo liderado por Pancho Rodríguez se consagró campeón de la temporada 2025. El punto clave fue de Kevin Díaz, quien derrotó a Patricio Parodi. Horas después de su victoria, el competidor venezolano se pronunció en sus redes sociales.

Una vez más, ambos equipos de ‘Esto es guerra’ demostraron toda su fortaleza física y mental con extremas competencias desarrolladas en los estudios de Pachacamac, con un despliegue técnico impresionante con cámaras aéreas. 

PUEDES VER: Said Palao encara a gritos a Rosángela Espinoza en final de ‘Esto es guerra’ tras pedirle que no presione a Patricio Parodi: 'Cállate, no te metas'

Kevin Díaz feliz por ganarle a Patricio Parodi

Una emocionante final de infarto tuvo el cierre de la décima tercera temporada del reality de competencia 'Esto es guerra', que consagró como campeones a los ‘combatientes’ donde Kevin Díaz se impuso a Patricio Parodi, con quien protagonizó dimes y diretes semanas atrás. Además de compartir stories de su histórica victoria, el venzolano reveló quiénes son su mayor inspiración. 

“Primeramente, agradecer a Dios por esta victoria que se la dedico a mi familia, que son mi motor y mi razón de no rendirme jamás. Cerramos el año con broche de oro. Siempre hasta el final”, expresó en su cuenta de Instagram.

Kevin Díaz, tras su victoria, agradeció a Dios y a su familia en Instagram, dedicando su triunfo a quienes lo inspiran y asegurando un cierre de año emocionante en el programa.

Kevin Díaz, tras su victoria, agradeció a Dios y a su familia en Instagram, dedicando su triunfo a quienes lo inspiran y asegurando un cierre de año emocionante en el programa.

PUEDES VER: Patricio Parodi pierde los papeles en vivo y enfurece con la producción de 'Esto es guerra' antes de ser derrotado por Kevin Díaz en la final

Productora de ‘EEG’ confirma temporada 2026 del programa

La Directora de Contenidos de Pro TV, Mariana Ramírez del Villar, confirmó que ‘Esto es guerra’ continuará en las pantallas chicas en el 2026 y aseguró que durante el 2025, el programa juvenil siguió rompiendo récords y están más fuertes que nunca. Asimismo, la productora se mostró feliz por el respaldo del público, ya que ‘EEG’ acaba el año siendo líder de su horario, consagrándose como el programa en vivo más visto de la televisión peruana.

Mariana Ramírez del Villar resaltó el trabajo no solo de los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ en esta larga temporada; sino también de su creativo equipo de producción, y considera que ‘Esto es guerra’ está más fuerte que nunca.

“Estamos contentos con el alto nivel de programa que hemos presentado hoy tuvimos durante todo el año y que se ha reflejado en las cifras de rating, pues el público nos sigue respaldando y demuestra que estamos más fuertes que nunca acabando nuestra temporada número 13. Sin duda, que el 2026 seguirá siendo nuestro porque se vienen más novedades”, sostuvo Mariana Ramírez del Villar.

