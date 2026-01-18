HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile
16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     16 fallecidos y más de 50.000 evacuados por incendios en Chile     
Espectáculos

Famoso exchico reality, Miguel Arce, reaparece en Perú y anuncia que tendrá programa propio en ATV: “Esto sí es amor”

El actor peruano, de 41 años, fue una de las grandes estrellas de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, lo que le permitió dar el salto a México en busca de consolidar su carrera artística. 

Miguel Arce tuvo apariciones en la serie mexicana 'Como dice el dicho'. Foto: Composición LR/Instagram.
Miguel Arce tuvo apariciones en la serie mexicana 'Como dice el dicho'. Foto: Composición LR/Instagram.

ATV se viene reforzando de cara a la temporada 2026 con el objetivo de ofrecer una programación renovada a sus televidentes. Una de sus principales apuestas será el regreso de Miguel Arce, querido exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, quien estuvo radicando en México y participando en producciones de dicho país.

El exchico reality anunció, a través de una promoción, su retorno a la televisión peruana como conductor de su propio programa llamado ‘Esto sí es amor'. El espacio, que aparentemente será un reality de citas, se emitirá por la señal de ATV y marcará su regreso oficial a la pantalla peruana.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Miguel Arce conmueve al anunciar el sensible fallecimiento de su padre con emotivo mensaje: 'Te voy a recordar toda la vida'

lr.pe

Miguel Arce reaparece y tendrá programa propio en ATV

A través de redes sociales se viralizó un video en el que aparece Miguel Arce, de 41 años, vestido elegantemente con camisa, saco y corbata. El en clip, el llamado ‘Thor peruano’, anuncia que será el conductor del nuevo programa de ATV: ‘Esto sí es amor’, el cual se estrenará en febrero.

"¿Le decimos? Tenemos una cita por ATV 'Esto sí es Amor'. Atrevámonos juntos a enamorarnos", expresó emocionado el exchico reality. Posteriormente, la voz en off confirma el nombre del nuevo espacio y revela que su estreno será en febrero por ATV, aunque sin precisar la fecha exacta ni el horario. "'Esto sí es amor' en febrero por ATV", se escucha en el adelanto.

En redes sociales, los usuarios se mostraron sorprendidos por el regreso de Miguel Arce a la televisión peruana. Además, el tiktoker Ric La Torre dejó entrever que el programa podría emitirse en el horario que dejó Andrea Llosa, quien se despidió de ATV tras casi 20 años en el canal.

PUEDES VER: Miguel Arce explota contra Javier Masías y le lanza una hamburguesa en pleno programa de 'El gran chef famosos'

lr.pe

¿Quién es Kim Domínguez, la novia productora de Miguel Arce?

Miguel Arce contó en una entrevista que mantiene una relación de más de tres años con Kim Domínguez, productora, guionista y directora de la famosa cadena Televisa. Actualmente, ella se desempeña como guionista del reality ‘La casa de los famosos México’. “Vivimos juntos hace dos años y medio”, le contó el actor a Trome.

Según el modelo peruano, ambos comenzaron a salir tres meses después de que él pasara el casting del reality ‘Guerreros México’. “Por ahí veo a una chiquita bien bonita y me gustó bastante; averigüé su nombre. No obstante, por motivos 'x' me botaron dos días antes de que comience el programa”, explicó el popular ‘Thor’.

Notas relacionadas
Miguel Arce conmueve al anunciar el sensible fallecimiento de su padre con emotivo mensaje: "Te voy a recordar toda la vida"

Miguel Arce conmueve al anunciar el sensible fallecimiento de su padre con emotivo mensaje: "Te voy a recordar toda la vida"

LEER MÁS
Miguel Arce explota contra Javier Masías y le lanza una hamburguesa en pleno programa de 'El gran chef famosos'

Miguel Arce explota contra Javier Masías y le lanza una hamburguesa en pleno programa de 'El gran chef famosos'

LEER MÁS
Miguel Arce quedó eliminado de ‘El gran chef famosos: extremo’ y comparte particular mensaje: “Salgo sin cocinar, pero un poquito mejor”

Miguel Arce quedó eliminado de ‘El gran chef famosos: extremo’ y comparte particular mensaje: “Salgo sin cocinar, pero un poquito mejor”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

Melissa Paredes comparte detalles inéditos de su romance con Anthony Aranda: “Nunca había tenido una relación tan larga”

LEER MÁS
Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: "¿Quién es ella?"

Christian Cueva responde a Leslie Shaw tras críticas por shows junto a Pamela Franco: "¿Quién es ella?"

LEER MÁS
‘Cachaza’ expone cómo logró terminar una relación larga y comparte consejos para cuidar la paz mental: “No es fácil”

‘Cachaza’ expone cómo logró terminar una relación larga y comparte consejos para cuidar la paz mental: “No es fácil”

LEER MÁS
Bruno Cavassa descarta conflictos familiares por volver a trabajar con su expareja Gisela Valcárcel: “Mi esposa es muy inteligente como para incomodarse”

Bruno Cavassa descarta conflictos familiares por volver a trabajar con su expareja Gisela Valcárcel: “Mi esposa es muy inteligente como para incomodarse”

LEER MÁS
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Espectáculos

Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025