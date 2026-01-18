ATV se viene reforzando de cara a la temporada 2026 con el objetivo de ofrecer una programación renovada a sus televidentes. Una de sus principales apuestas será el regreso de Miguel Arce, querido exintegrante de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, quien estuvo radicando en México y participando en producciones de dicho país.

El exchico reality anunció, a través de una promoción, su retorno a la televisión peruana como conductor de su propio programa llamado ‘Esto sí es amor'. El espacio, que aparentemente será un reality de citas, se emitirá por la señal de ATV y marcará su regreso oficial a la pantalla peruana.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Miguel Arce reaparece y tendrá programa propio en ATV

A través de redes sociales se viralizó un video en el que aparece Miguel Arce, de 41 años, vestido elegantemente con camisa, saco y corbata. El en clip, el llamado ‘Thor peruano’, anuncia que será el conductor del nuevo programa de ATV: ‘Esto sí es amor’, el cual se estrenará en febrero.

"¿Le decimos? Tenemos una cita por ATV 'Esto sí es Amor'. Atrevámonos juntos a enamorarnos", expresó emocionado el exchico reality. Posteriormente, la voz en off confirma el nombre del nuevo espacio y revela que su estreno será en febrero por ATV, aunque sin precisar la fecha exacta ni el horario. "'Esto sí es amor' en febrero por ATV", se escucha en el adelanto.

En redes sociales, los usuarios se mostraron sorprendidos por el regreso de Miguel Arce a la televisión peruana. Además, el tiktoker Ric La Torre dejó entrever que el programa podría emitirse en el horario que dejó Andrea Llosa, quien se despidió de ATV tras casi 20 años en el canal.

¿Quién es Kim Domínguez, la novia productora de Miguel Arce?

Miguel Arce contó en una entrevista que mantiene una relación de más de tres años con Kim Domínguez, productora, guionista y directora de la famosa cadena Televisa. Actualmente, ella se desempeña como guionista del reality ‘La casa de los famosos México’. “Vivimos juntos hace dos años y medio”, le contó el actor a Trome.

Según el modelo peruano, ambos comenzaron a salir tres meses después de que él pasara el casting del reality ‘Guerreros México’. “Por ahí veo a una chiquita bien bonita y me gustó bastante; averigüé su nombre. No obstante, por motivos 'x' me botaron dos días antes de que comience el programa”, explicó el popular ‘Thor’.