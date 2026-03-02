La magistrada destacó la gravedad de los elementos de convicción y el peligro procesal. Fuente: Difusión.

La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dra. Fiorela Pastor, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Alex Calsina Gutiérrez, investigado por presuntamente acuchillar y asaltar a cuatro personas el pasado martes 24 de febrero en el distrito de Alto Selva Alegre.

Durante la audiencia, la magistrada valoró la existencia de graves y fundados elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, así como el peligro procesal, la falta de arraigo y los antecedentes del investigado por hechos similares, razones por las cuales dispuso su internamiento en el establecimiento penitenciario de Socabaya mientras duren las investigaciones.

Según la investigación fiscal, Alex Calsina Gutiérrez habría participado en la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de Luis A.B., Mark C.V., Miguel C.H. y Wilmer R.S., quienes fueron despojados de sus pertenencias tras ser agredidos con un arma blanca.

De acuerdo con las diligencias preliminares, los hechos habrían sido perpetrados por tres sujetos; sin embargo, dos de los presuntos agresores aún no han sido identificados, por lo que continúan las acciones de investigación para su ubicación y eventual procesamiento.