HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Jueza de Flagrancia de la CSJ Arequipa dicta 9 meses de prisión preventiva contra investigado

Otros dos presuntos implicados aún no han sido identificados.

La magistrada destacó la gravedad de los elementos de convicción y el peligro procesal. Fuente: Difusión.
La magistrada destacó la gravedad de los elementos de convicción y el peligro procesal. Fuente: Difusión.

La jueza del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dra. Fiorela Pastor, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Alex Calsina Gutiérrez, investigado por presuntamente acuchillar y asaltar a cuatro personas el pasado martes 24 de febrero en el distrito de Alto Selva Alegre.

Durante la audiencia, la magistrada valoró la existencia de graves y fundados elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, así como el peligro procesal, la falta de arraigo y los antecedentes del investigado por hechos similares, razones por las cuales dispuso su internamiento en el establecimiento penitenciario de Socabaya mientras duren las investigaciones.

Según la investigación fiscal, Alex Calsina Gutiérrez habría participado en la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de Luis A.B., Mark C.V., Miguel C.H. y Wilmer R.S., quienes fueron despojados de sus pertenencias tras ser agredidos con un arma blanca.

De acuerdo con las diligencias preliminares, los hechos habrían sido perpetrados por tres sujetos; sin embargo, dos de los presuntos agresores aún no han sido identificados, por lo que continúan las acciones de investigación para su ubicación y eventual procesamiento.

Notas relacionadas
"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

"La vida de Alejandro Olmedo es una historia de superación; era un muchachito que recogía pelotas y llegó a ser número uno del mundo"

LEER MÁS
Afectados por huaicos en Arequipa le piden a ministra de Ambiente ayudar en las obras: “Que tome la lampa”

Afectados por huaicos en Arequipa le piden a ministra de Ambiente ayudar en las obras: “Que tome la lampa”

LEER MÁS
¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos encuentraron un molusco que desafía la lógica marina: lengua de hierro y gusanos que se alimentan de sus heces

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

Adulta mayor denuncia a su hija por vender su casa sin su consentimiento en Bolivia: “Me ha estafado”

Judicialidad

Presidenta de la Corte de la Libertad lidera acuerdos para el sinceramiento de la carga procesal penal

CORESEC acuerda gestionar ante el ejecutivo la ampliación del estado de emergencia

Unidad de Flagrancia emite condena efectiva para reincidente por hurto agravado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

José María Balcázar: exalumna consiguió contrato por S/16.000 luego de visitarlo cuando era congresista

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025