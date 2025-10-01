HOYSuscripcion LR Focus

Streamer Daniela Taquire revela que dejó su carrera tras obtener buenas ganancias en TikTok: “Construí la casa de mi mamá”

Influencer Daniela Taquire, con 3 millones de seguidores en TikTok, comentó que sus primeros ingresos en redes le permitieron apoyar a su familia y comprar un auto.

Tiktoker Daniela Taquire también realiza contenido para Kick.
Tiktoker Daniela Taquire también realiza contenido para Kick. | Foto: composición LR/ TikTok

La influencer peruana Daniela Taquire dio detalles de sus inicios en redes sociales y cómo logró obtener ingresos a través de estas plataformas. Durante una entrevista en el podcast 'Doble Sentido', que se transmite en YouTube, la influencer comentó que quedó sorprendida con las ganancias al realizar contenido y transmisiones para TikTok y hasta logró apoyar económicamente a su familia.

Daniela Taquire dejó su carrera universitaria por monetización en TikTok

La tiktoker Daniela Taquire, con más de 3 millones de seguidores, reveló durante el programa digital 'Doble Sentido' que dejó su carrera de Administración y Marketing debido a la avasalladora aceptación y jugosos ingresos que logró en la plataforma de TikTok. "Me quedé hasta en el cuarto ciclo, después entré a las redes, al TikTok, y ya me salí (de la universidad)", contó.

PUEDES VER: Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

lr.pe

Por su parte, el conductor del pódcast, Patricio Parodi, la interrogó sobre si volvería a la universidad comentándole que ello requiere tiempo. La influencer no lo descartó y explicó que esto le serviría para impulsar su tienda de ropa 'Dani shop' en Gamarra. "Si lo voy a retomar porque me gustaría tener mi cartoncito y siempre ha sido mi sueño acabar mi carrera", enfatizó.

¿Cuánto ganó Daniela Taquire tras iniciar en TikTok?

Daniela Taquire explicó que con sus primeros ingresos en TikTok logró apoyar a su familia, principalmente su madre. Así también logró comprarse un auto, al igual que otros influencers peruanos que alcanzaron bastante popularidad gracias al apoyo de sus seguidores. "La verdad que construí la casa de mi mamá y me compré mi carrito. Eso fue antes de Kick, fue con TikTok", comentó en el podcast.

PUEDES VER: Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo y en redes lo critican: "Nada justifica la agresión"

lr.pe

En la actualidad, Daniela Taquire es una influencer que realiza contenido para Instagram, Kick y TikTok. Hace poco, inauguró su tienda de ropa y contó la participación de Alejandra Baigorria. Cabe resaltar, que cada vez más jóvenes deciden dedicarse al streaming debido a que muchas empresas están invirtiendo en este aspecto por el alcance y las grandes comunidades que poseen los creadores de contenido.

