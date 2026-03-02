HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Deportes

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al revelar que le hubiera encantado jugar en Alianza Lima: "Ojalá puedan ser campeones este año"

El 'Rey' Vidal confesó que se quedó con ganas de jugar en Alianza Lima por el espectacular ambiente que existe en 'Matute' y para conocer más el fútbol peruano.

Arturo Vidal sorprende al confesar que le gusta Alianza Lima. Foto: Lr/Enfocados.
Arturo Vidal sorprende al confesar que le gusta Alianza Lima. Foto: Lr/Enfocados.

Jefferson Farfán la puso en el 'satélite'. El exfutbolista de la selección peruana habló en exclusiva con Arturo Vidal en su podscast 'Enfocados' y sorprendió a los hinchas al hablar de Alianza Lima con el experimentado mediocampista chileno. El 'Rey' jugó en los mejores clube del mundo como Juventus, Bayern Múnich e inlcuso en Barcelona. Sin embargo, reveló que le hubiera gustado jugfar en el popular club de La Victoria.

El centrocampista de Colo Colo recordó el espectacular ambiente del Estadio Alejandro Villanueva en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin duda, el exbicampeón de América se hubiera convertido en titular indiscutible en la zona de volantes de contención.

Javier Rabanal sobre la ausencia de Sekou Gassama tras el triunfo de Universitario ante FC Cajamarca: "Quedó fuera por decisión técnica"

lr.pe

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Alianza Lima?

Arturo Vidal reconoció el respeto que le tiene a Alianza Lima y sus ganas de jugar en La Victoria. "Quiero mandarle muchos saludos a la gente de Perú. Agradecerle también el cariño que siempre han tenido conmigo. Han sido muy respetuosos siempre que he ido a Perú, la gente cuando me lo ha topado en los partidos claramente uno entiende, pero de verdad me tiene mucho cariño. Y eso que yo siempre he estado del lado rival, nunca me ha tocado jugar en algún equipo de Perú. Me hubiese encantado jugar en Alianza Lima”, confesó el volante.

Asimismo, recordó el fichaje de Pavez al club 'blanquiazul'. "Se les quiere mucho y le deseo mucha suerte Alianza. Tengo un hermano que se fue allá que es Pavez. Ojalá le vaya muy bien y puedan ganar y ser campeones este año”, comentó Arturo Vidal en 'Enfocados'.

La respuesta de la ‘Foquita’ Farfán fue inmediata y llena de energía. Con risas y entusiasmo, hizo un llamado a la directiva del club: “¡Ayayay! ¡Arriba Alianza! Ahí está Alianza, saquen plata cara…”. Este gesto fue respaldado por Roberto Guizasola,

Arley Rodríguez sobre Universitario tras derrota de FC Cajamarca: "No tuvieron chances tan claras"

lr.pe

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre los 4 Fantásticos de la selección peruana?

Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro y el 'Loco' Vargas formaron un cuarteto soñado en la selección peruana para disputar las Clasificatorias al Mundial 2014. Los resultados no acompañaron, dado que el equipo nacional quedaba desbalanceado en defensa. Sin embargo, dejaron huella en sus adversarios. "Con Perú siempre había mucha rivalidad en los partidos por Eliminatorias o Copa América, ya que tenían a los 4 Fantásticos. Nosotros, en esa época , sabíamos a lo que nos enfrentábamos", sentenció el 'Rey' Arturo.

