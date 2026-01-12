Milenka Nolasco vivió un incómodo momento en un local de McDonald's mientras grababa un saludo para una de sus seguidoras. Según relató en un video difundido en redes sociales, durante la grabación se escuchó a lo lejos un comentario que le generó molestia. “Me estuvieron diciendo ‘párate de manos’”, contó la creadora de contenido, visiblemente afectada por lo ocurrido. Además, explicó que prefirió no quejarse para evitar mayores inconvenientes. Su testimonio generó numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes criticaron el comportamiento del personal del establecimiento.

En el video difundido por la usuaria @naao_06 en TikTok, se pudieron leer comentarios como: “Qué cólera, en serio. Nadie merece ser tratada de esa forma, sea quien sea” y “Pobre Mile, lo que tiene que soportar para evitar que las personas y algunos fandoms de otros streamers se burlen o la critiquen por quejarse y evitar polémicas”.

Trabajadora de McDonald's se pronunció sobre lo ocurrido

Tras la difusión del video, una usuaria, quien se identificó como una de las trabajadoras de la sucursal del fast food donde ocurrieron los hechos, señaló que se realizó una consulta interna para identificar al responsable del comentario que incomodó a Milenka Nolasco. Según indicó, ninguno de sus compañeros habría sido el autor del hecho. Incluso mencionó que se llegó a considerar que el comentario pudo haber sido hecho por un amigo de la propia streamer.

Asimismo, detalló que, según testimonios de los presentes, un miembro del personal habría comparado a la influencer con la streamer Zully, lo que pudo haber originado el malestar. No obstante, reafirmó que en ningún momento algún empleado de McDonald's le pidió a Milenka que se 'pare de manos'. Finalmente, señaló que tras revisar la transmisión para analizar lo ocurrido, no encontró registro de dicho momento.