Melissa Klug se sincera y explica por qué acepta que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán: “Mi prioridad es proteger su estabilidad”

Melissa Klug reveló la razón detrás de su decisión y optó por dejar al margen los conflictos con el padre de sus dos hijos.

Melissa Klug reveló por qué permite que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán.
Melissa Klug reveló por qué permite que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán.

Durante una dinámica de preguntas en Instagram, Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al responder con franqueza una consulta relacionada con la crianza de sus hijos. Una usuaria le preguntó por qué mantiene una buena disposición para que los menores compartan tiempo con Jefferson Farfán, a pesar de los desacuerdos legales que ambos han enfrentado en los últimos años.

La empresaria utilizó sus historias para aclarar su postura y enfatizó que su prioridad no pasa por los problemas entre adultos, sino por el bienestar emocional de los niños. Desde su perspectiva, las diferencias personales no deben trasladarse a la vida de sus hijos ni condicionar el vínculo con su padre.

PUEDES VER: Melissa Klug revela la carrera que su hijo mayor con Jefferson Farfán estudiará en Estados Unidos: 'Estamos viendo para que postule'

Melissa Klug prioriza la estabilidad emocional de sus hijos

Klug explicó que ha decidido separar los temas judiciales del entorno familiar, con el fin de evitar consecuencias negativas en la salud mental de los menores. En su mensaje, remarcó que los conflictos legales corresponden exclusivamente a los adultos involucrados y no deberían afectar el desarrollo emocional de los niños.

Melissa Klug habla de la relación de sus dos hijos con Jefferson Farfán.

Melissa Klug habla de la relación de sus dos hijos con Jefferson Farfán.

“Quiero dejar claro algo muy importante para mí: los temas judiciales entre adultos no deberían interferir en el bienestar emocional de nuestros hijos”, expresó la popular ‘Blanca de Chucuito’, marcando distancia de los enfrentamientos que protagonizó en el pasado con el exfutbolista y los conflictos judiciales que aún tienen.

PUEDES VER: Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, sorprende al confirmar que ya convive con su pareja: 'Me prepara lomo saltado'

Melissa revela por qué permite que sus hijos compartan tiempo con Farfán

Melissa Klug también resaltó que sus hijos tienen derecho a fortalecer el vínculo con su padre, sobre todo porque durante varios años Jefferson Farfán no pudo estar presente de forma constante debido a compromisos profesionales en el extranjero.

Ellos tienen derecho a compartir, disfrutar y crear momentos con su padre, más aún porque durante muchos años no estuvo tan presente por temas laborales”, señaló, dejando en evidencia que su decisión responde a una visión a largo plazo centrada en el equilibrio emocional de los menores.

