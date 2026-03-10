Perú suscribe compromiso para combatir actividad criminal de carteles con Gobierno de EE. UU. y otros países de la región

Acuerdo entre el Gobierno de EE. UU. y otros de la región fue firmado por el ministro de Defensa peruano, Luis Arroyo Sánchez | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Acuerdo entre el Gobierno de EE. UU. y otros de la región fue firmado por el ministro de Defensa peruano, Luis Arroyo Sánchez | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El Estado peruano suscribió un compromiso junto con el Gobierno de Estados Unidos y otros países latinoamericanos para combatir la actividad criminal de los cárteles en el continente. El acuerdo, fechado el cinco de marzo pasado, forma parte de la declaración conjunta de seguridad realizada en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles.

El documento cuenta con la firma del actual ministro de Defensa del Perú, Luis Arroyo Sánchez, quien previamente se desempeñó como militar del Ejército Peruano. Se espera que el ministro señale próximamente las implicancias de este acuerdo en su gestión.

"Los ministros de Defensa y Seguridad, o sus homólogos, y los jefes de las delegaciones participantes en la Conferencia contra los Cárteles (...) declaramos nuestra intención de ampliar la cooperación multilateral, cooperar en la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico (...) y unirnos a una coalición para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental", se lee en el documento.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, señaló su intención de que su país amplíe la cooperación internacional con los países de la región: "Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario", declaró.

Ausencia de México, Colombia y Brasil

Pese a las intenciones anunciadas por Hegseth en nombre del Gobierno norteamericano, hubo tres ausencias considerables: representantes de México, Colombia y Brasil no figuran entre los firmantes de este compromiso de cooperación internacional. Este hecho llamó la atención debido a que las tres naciones han enfrentado históricamente el problema del narcotráfico como uno de los más graves.

Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó la exclusión de su país de esta iniciativa. El mandatario colombiano señaló que su nación cuenta con cifras elevadas que demuestran su protagonismo en la lucha contra el narcotráfico.

"Combatir las organizaciones multinacionales del narcotráfico implica unir las inteligencias policiales del mundo. Ya tenemos una articulación con más de 75 servicios de inteligencia de naciones en Europa, África, Medio Oriente, Asia, América Latina y EE. UU. (...) ¿Qué falla? Que los países consumidores no reducen la demanda y que no hay voluntad de capturar a los grandes capos en las ciudades del lujo mundial ni de incautar sus capitales en el sistema financiero internacional", señaló.

El narcotráfico internacional estaría presente en el Perú

Tal como señaló este medio en ediciones anteriores, el narcotráfico internacional tendría presencia en territorio peruano. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como 'El Mencho', surgieron indicios de que la organización criminal mexicana estaría operando en el Perú.

“Lo sucedido en México con ‘El Mencho’ nos ha obligado a abrir una línea de investigación para profundizar, mediante seguimiento, observación y vigilancia, en los casos en los que está involucrado ese cártel y determinar cómo actúa en nuestro país. (...) En el reciente caso de la incautación de droga en una embarcación con bandera ecuatoriana en Piura, se identificó a tres ciudadanos de dicha nacionalidad, pero también hay otros dos peruanos. Ahí tenemos la prueba de la conexión entre ecuatorianos y peruanos en un cargamento que se pretendía trasladar a Centroamérica, que es un territorio con presencia del CJNG”, señaló el jefe de la Dirandro, Leiby Huamán Daza, a La República en una nota anterior.

Este diario también reveló que, de acuerdo con informes de la inteligencia policial de Ecuador, el CJNG habría utilizado a la organización “Los Lobos”, banda narcotraficante ecuatoriana, para trasladar cargamentos de cocaína provenientes del Vraem y de otros centros de producción ubicados en el Perú. “No descartaría que organizaciones importantes dentro de la estructura del CJNG, o una organización rival, tomen el control y posiblemente surjan enfrentamientos criminales por las rutas, la logística y el abastecimiento de la droga”, explicó a La República el director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), Renato Rivera Rhon.

"La debilidad histórica de los países sudamericanos frente a la cocaína y a las economías ilegales ha sido la ausencia de estrategias regionales"

En conversación con La República, el exministro del Interior Rubén Vargas señaló que, bajo su análisis, existe una fuerte carga ideológica en la lucha antidrogas en la región.

"Estamos de acuerdo en que la coca para Perú y Bolivia es parte de su tradición cultural e histórica, pero deja de serlo cuando es pisoteada en los laboratorios para convertirla en cocaína. Nuestra tradición es con la hoja, no con la cocaína. Colombia no puede invocar válidamente ningún criterio ancestral. Allí la coca está vinculada enteramente a la cocaína. Los tres países que mencionas están gobernados por presidentes que representan a la vieja izquierda sudamericana y siguen con esa tara ideológica", apuntó.

"La debilidad histórica de los países sudamericanos frente a la cocaína y a las economías ilegales ha sido la ausencia de estrategias regionales. Siempre hemos estado en caminos paralelos u opuestos, precisamente porque las respuestas estatales se ideologizaron. Esa ha sido la razón del fracaso y del actual desgaste. No aprendimos nada del histórico efecto globo", señaló.

Vargas consideró que el Perú debe apostar por la colaboración internacional para reducir el avance del narcotráfico: "El crimen organizado y las economías ilegales no tienen ideologías ni fronteras y se han convertido en verdaderas amenazas no solo para nuestra seguridad, sino también para la gobernabilidad. Los gobiernos que representan a los países productores deberían encontrar puntos en común que permitan unir fuerzas para enfrentar a un enemigo transnacional. Solos no podemos con el narcotráfico, más aún cuando está cada vez más vinculado al oro ilegal y al contrabando", continuó.

Asimismo, el exministro indicó que la ausencia más impactante para el Perú es la de Brasil: "En mi lectura, la ausencia de Brasil es particularmente grave, porque, según los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el consumo de cocaína se ha disparado, así como el tráfico desde sus puertos y aeropuertos hacia Europa, Asia y Sudáfrica. El Comando Vermelho y el Primer Comando Capital ya están operando en el Perú. El Gobierno brasileño no puede seguir eludiendo su corresponsabilidad en esta bomba de tiempo", indicó.

¿Qué significa la firma de este compromiso para el Perú? Para Vargas, esta posibilidad abre la puerta a un trabajo internacional que podría apuntar a resultados concretos en este frente: "Primero, la posibilidad de volver a tener a Estados Unidos como principal socio en la lucha contra las drogas. Asimismo, la oportunidad de construir una agenda de trabajo integral no solo contra la cocaína, sino también contra el oro y la tala ilegales, el contrabando, entre otros delitos. Necesitamos entender que las economías ilegales están articuladas entre sí y se financian mutuamente. Segundo, necesitamos romper urgentemente la relación de las economías ilegales con la corrupción política y el crimen organizado transnacional. Si no entendemos esto, tampoco habremos entendido que estamos en cuenta regresiva en el proceso de mexicanización de la violencia y de cooptación del aparato estatal por los operadores del crimen", finalizó.