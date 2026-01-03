HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Espectáculos

Jefferson Farfán expone que Roberto Guizasola fue golpeado por su esposa tras enterarse de que bebía alcohol en plena calle: “No lo aguantó”

El exfutbolista reveló que su amigo Roberto Guizasola fue descubierto por su esposa bebiendo alcohol en las calles de Puente Piedra, hecho que la molestó y utilizó el bate de béisbol para darle una paliza.

Jefferson Farfán contó el reclamo que hizo la esposa de Roberto Guizasola tras descubrirlo bebiendo. Foto: composición LR/difusión
Jefferson Farfán contó el reclamo que hizo la esposa de Roberto Guizasola tras descubrirlo bebiendo. Foto: composición LR/difusión

La amistad y complicidad entre Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, conductores del podcast ‘Enfocados’, volvió a quedar en evidencia fuera de su espacio habitual. Esta vez, ambos exfutbolistas participaron en el programa de YouTube ‘TVCancheros’, en el que la ‘Foquita’ sorprendió al revelar una anécdota personal de su amigo ‘Cucurucho’, relacionada con un episodio ocurrido en Puente Piedra mientras bebía alcohol en plena vía pública.

Entre risas, la pareja de Xiomy Kanashiro contó que la esposa de Roberto Guizasola, Estefany Hernández, tuvo una fuerte reacción al enterarse de la situación y terminó persiguiéndolo con un bate de béisbol, hasta alcanzarlo y golpearlo. “No lo aguantó”, comentó el exseleccionado nacional.

TE RECOMENDAMOS

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Doña Charo celebró su cumpleaños con Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: así fue la fiesta exclusiva de la madre del exfutbolista

lr.pe

Farfán revela que la esposa de Roberto Guizasola lo golpeó con un bate de béisbol

Durante la conversación en ‘TVCancheros’, Jefferson Farfán explicó que la reacción de Estefany Hernández se dio luego de que le avisaran que su esposo estaba tomando alcohol en la calle. “Él se pone a ‘chup**’ en la calle y a su esposa le pasan el dato: ‘Tu esposo está tomando en la pista, ahí, en Puente Piedra’. Ella no lo aguantó”, relató la ‘Foquita’.

El exjugador de Alianza Lima remarcó que ese tipo de conducta perjudica la imagen de su amigo Guizasola. “Su esposa ya está harta de él, como todos nosotros. Estamos cansados. A él le gusta estar en el barrio, y está bien, pero debe entender que es una imagen muy fuerte a nivel comercial y que tiene que cuidarse un poco más”, expresó.

El exdelantero incluso describió cómo la esposa de su amigo tomó un bate de béisbol y lo persiguió durante algunos minutos. “Cómo habrá estado de harta, que tenía atrás un bate. El ‘nero’ ha estado tirando rumba y ¡blum!, le cayó. Obviamente, la entiendo”, sentenció Farfán. Ante estas declaraciones, Roberto Guizasola no negó el episodio.

PUEDES VER: Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

lr.pe

¿Quién es Estefany Hernández, esposa de Roberto Guizasola?

Estefany Hernández es la esposa de Roberto Guizasola, con quien contrajo matrimonio en 2018. A diferencia de otras parejas del medio deportivo, la esposa del exfutbolista ha optado por mantener un perfil bajo, alejándose de las cámaras y resguardando su vida privada.

En la boda del exjugador asistieron reconocidas figuras del ámbito futbolístico, entre ellas Paolo Guerrero, además de Doña Peta, quien apareció en algunas de las fotografías compartidas en redes sociales. Desde entonces, la pareja trató de mantenerse alejados de la exposición mediática.

Notas relacionadas
Doña Charo celebró su cumpleaños con Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: así fue la fiesta exclusiva de la madre del exfutbolista

Doña Charo celebró su cumpleaños con Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: así fue la fiesta exclusiva de la madre del exfutbolista

LEER MÁS
Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia y la relación que tuvo con Jefferson Farfán: "Ella había roto una familia"

Samahara Lobatón sobre Yahaira Plasencia y la relación que tuvo con Jefferson Farfán: "Ella había roto una familia"

LEER MÁS
Darinka Ramírez asegura que su novio ya matriculó en el colegio a su hija con Jefferson Farfán: “Lo que no hacen otras personas”

Darinka Ramírez asegura que su novio ya matriculó en el colegio a su hija con Jefferson Farfán: “Lo que no hacen otras personas”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos Gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y otros artistas

Conciertos Gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y otros artistas

LEER MÁS
¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de Liliana Castro Mannarelli, y cuál es su diferencia de edad?

¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de Liliana Castro Mannarelli, y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS
Streamer Cinesmero le habría pedido matrimonio a su novia durante sus vacaciones en Colombia y ella presume el anillo: “Dijo que sí”

Streamer Cinesmero le habría pedido matrimonio a su novia durante sus vacaciones en Colombia y ella presume el anillo: “Dijo que sí”

LEER MÁS
Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: "Después de mucho investigar"

Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una cirugía estética facial: "Después de mucho investigar"

LEER MÁS
Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

LEER MÁS
Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Espectáculos

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Carlos Miguel y Orquesta cancelará próximas presentaciones tras ataque: "La indiferencia de las autoridades nos duele"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025