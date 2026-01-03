La amistad y complicidad entre Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, conductores del podcast ‘Enfocados’, volvió a quedar en evidencia fuera de su espacio habitual. Esta vez, ambos exfutbolistas participaron en el programa de YouTube ‘TVCancheros’, en el que la ‘Foquita’ sorprendió al revelar una anécdota personal de su amigo ‘Cucurucho’, relacionada con un episodio ocurrido en Puente Piedra mientras bebía alcohol en plena vía pública.

Entre risas, la pareja de Xiomy Kanashiro contó que la esposa de Roberto Guizasola, Estefany Hernández, tuvo una fuerte reacción al enterarse de la situación y terminó persiguiéndolo con un bate de béisbol, hasta alcanzarlo y golpearlo. “No lo aguantó”, comentó el exseleccionado nacional.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Farfán revela que la esposa de Roberto Guizasola lo golpeó con un bate de béisbol

Durante la conversación en ‘TVCancheros’, Jefferson Farfán explicó que la reacción de Estefany Hernández se dio luego de que le avisaran que su esposo estaba tomando alcohol en la calle. “Él se pone a ‘chup**’ en la calle y a su esposa le pasan el dato: ‘Tu esposo está tomando en la pista, ahí, en Puente Piedra’. Ella no lo aguantó”, relató la ‘Foquita’.

El exjugador de Alianza Lima remarcó que ese tipo de conducta perjudica la imagen de su amigo Guizasola. “Su esposa ya está harta de él, como todos nosotros. Estamos cansados. A él le gusta estar en el barrio, y está bien, pero debe entender que es una imagen muy fuerte a nivel comercial y que tiene que cuidarse un poco más”, expresó.

El exdelantero incluso describió cómo la esposa de su amigo tomó un bate de béisbol y lo persiguió durante algunos minutos. “Cómo habrá estado de harta, que tenía atrás un bate. El ‘nero’ ha estado tirando rumba y ¡blum!, le cayó. Obviamente, la entiendo”, sentenció Farfán. Ante estas declaraciones, Roberto Guizasola no negó el episodio.

PUEDES VER: Jefferson Farfán sorprende con dedicatoria luego de que Darinka Ramírez revelara que será mamá por segunda vez

¿Quién es Estefany Hernández, esposa de Roberto Guizasola?

Estefany Hernández es la esposa de Roberto Guizasola, con quien contrajo matrimonio en 2018. A diferencia de otras parejas del medio deportivo, la esposa del exfutbolista ha optado por mantener un perfil bajo, alejándose de las cámaras y resguardando su vida privada.

En la boda del exjugador asistieron reconocidas figuras del ámbito futbolístico, entre ellas Paolo Guerrero, además de Doña Peta, quien apareció en algunas de las fotografías compartidas en redes sociales. Desde entonces, la pareja trató de mantenerse alejados de la exposición mediática.