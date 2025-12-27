Melissa Klug aclara por qué no estuvo con Samahara Lobatón en Navidad.

Durante una dinámica de preguntas en Instagram, una usuaria consultó directamente a Melissa Klug por la ausencia de Samahara Lobatón en Nochebuena. “Por qué Sam no pasó la Noche Buena con ustedes, deberían estar juntitas, ellas los necesita”, escribió la seguidora.

Melissa Klug aclaró lo sucedido: “Porque decidió pasarla en su casa. Pero hoy estuvieron todo el día con los bebés”, señaló la popular ‘Blanca de Chucuito’, dejando en evidencia que la elección fue de su hija y no de ella.

Melissa celebró la Navidad rodeada de su familia

A pesar de no compartir la Nochebuena, Melissa destacó que pudieron disfrutar juntos del 25 de diciembre. Las celebraciones incluyeron a los nietos y permitieron fortalecer los lazos familiares, preservando la armonía entre madre e hija.

La empresaria enfatizó que la prioridad siempre ha sido el bienestar de su familia, y que los comentarios externos no alteran la dinámica familiar ni su relación con Samahara.

Adriano Farfán Klug y su futuro académico

Melissa reveló que su hijo mayor con Jefferson Farfán, Adriano, cumplirá la mayoría de edad en febrero y estudiará la carrera de Finanzas y Administración en Estados Unidos. Actualmente cursa Administración en Lima y se evalúa el intercambio académico.

“Sí, él quiere estudiar finanzas, administración en Estados Unidos. Estamos viendo ya todo para que postule y haga el intercambio, porque aquí (En Lima) está en la universidad estudiando administración”, expresó la empresaria, orgullosa del desarrollo académico de su hijo.