La reportera Kathy Sheen fue la segunda invitada de 'Doctores de guardia', el nuevo programa de salud de GV Producciones, y protagonizó uno de los momentos más conmovedores al contar uno de los momentos más difíciles de su vida: su embarazo de gemelas. Aunque durante los primeros meses todo parecía normal, la situación cambió radicalmente cuando alcanzó las 27 semanas de gestación. "Ser mamá casi me cuesta la vida", confesó.

Según relató la periodista, inesperadamente empezaron a aparecer señales que encendieron las alarmas y que derivaron en un diagnóstico de síndrome de transfusión feto fetal. Sheen relató que, basada en un presentimiento, acudió a realizarse una nueva ecografía. "Apenas el doctor me puso el aparatito en el vientre, me dijo: 'Tenemos que operarte ya'". De no aceptar la intervención quirúrgica, cada dos días la comunicadora debía realizarse una ecografía para comprobar si uno de sus bebés fallecía.

Kathy Sheen cuenta el difícil momento antes del parto

Tras decidir someterse a la operación, Sheen le habló a su vientre: "Hijitas, aférrense a la vida, aférrense a mí. Luchen conmigo". Además, conversó con su pareja y, minutos antes de entrar a la sala de operaciones, le dijo: "Si pasa algo y tienes que decidir, escoge a ellas. No me escojas a mí". Tras ello, esperaron hasta la semana 32, cuando nacieron las gemelas. "Cuando las vi nacer entré en llanto".

Según un especialista, antiguamente, antes de la cirugía fetal, el 95% de estos embarazos fallecían ambos bebés. Con cirugía fetal o con intervención prenatal, en el 50% de los casos sobreviven ambos bebés. En un 25% de los casos solo vive un bebé y el otro 25% fallecen ambos. Por ello, la comunicadora califica su caso como un milagro.

El momento del parto de Kathy Sheen

Las gemelas de Kathy Sheen nacieron con menos de dos kilos y fueron enviadas directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanecieron por 31 días. "Yo no las pude ver el primer día. El siguiente día bajé a verlas", contó.

"Yo tuve una cesárea de emergencia porque a mí se me rompió primero la fuente. Trataron de evitar que los bebés nazcan, pero nacieron a las 32 semanas y 3 días. Fue todo muy estresante. Yo lo único que le decía a los doctores era: 'Quiero verlas, quiero verlas, sentir su cuerpo calientito y decir: lo logramos las tres'", relató emocionado al recordar su día de parto.



