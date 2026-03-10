HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | CANDIDATOS chocan por DECANATO del CAL y la CRISIS DEL GAS golpea fuerte | #las10deldía

Espectáculos

Kathy Sheen revela las complicaciones que sufrió durante su embarazo de gemelas: "Ser mamá casi me cuesta la vida"

La periodista Kathy Sheen fue la segunda invitada de 'Doctores de guardia', donde relató las complicaciones que sufrió durante su embarazo de gemelas y la cesárea de emergencia.

La periodista contó la emergencia médica a la que se sometió Foto: Composición LR
La periodista contó la emergencia médica a la que se sometió Foto: Composición LR | Captura YouTube / Instagram

La reportera Kathy Sheen fue la segunda invitada de 'Doctores de guardia', el nuevo programa de salud de GV Producciones, y protagonizó uno de los momentos más conmovedores al contar uno de los momentos más difíciles de su vida: su embarazo de gemelas. Aunque durante los primeros meses todo parecía normal, la situación cambió radicalmente cuando alcanzó las 27 semanas de gestación. "Ser mamá casi me cuesta la vida", confesó.

Según relató la periodista, inesperadamente empezaron a aparecer señales que encendieron las alarmas y que derivaron en un diagnóstico de síndrome de transfusión feto fetal. Sheen relató que, basada en un presentimiento, acudió a realizarse una nueva ecografía. "Apenas el doctor me puso el aparatito en el vientre, me dijo: 'Tenemos que operarte ya'". De no aceptar la intervención quirúrgica, cada dos días la comunicadora debía realizarse una ecografía para comprobar si uno de sus bebés fallecía.

PUEDES VER: Kathy Sheen celebra al revelar que sus gemelas salieron de UCI tras permanecer más de un mes internadas: "Día a día lucharon"

lr.pe

Kathy Sheen cuenta el difícil momento antes del parto

Tras decidir someterse a la operación, Sheen le habló a su vientre: "Hijitas, aférrense a la vida, aférrense a mí. Luchen conmigo". Además, conversó con su pareja y, minutos antes de entrar a la sala de operaciones, le dijo: "Si pasa algo y tienes que decidir, escoge a ellas. No me escojas a mí". Tras ello, esperaron hasta la semana 32, cuando nacieron las gemelas. "Cuando las vi nacer entré en llanto".

Según un especialista, antiguamente, antes de la cirugía fetal, el 95% de estos embarazos fallecían ambos bebés. Con cirugía fetal o con intervención prenatal, en el 50% de los casos sobreviven ambos bebés. En un 25% de los casos solo vive un bebé y el otro 25% fallecen ambos. Por ello, la comunicadora califica su caso como un milagro. 

PUEDES VER: Periodista Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez con conmovedora publicación desde UCI

lr.pe

El momento del parto de Kathy Sheen 

Las gemelas de Kathy Sheen nacieron con menos de dos kilos y fueron enviadas directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanecieron por 31 días. "Yo no las pude ver el primer día. El siguiente día bajé a verlas", contó.

"Yo tuve una cesárea de emergencia porque a mí se me rompió primero la fuente. Trataron de evitar que los bebés nazcan, pero nacieron a las 32 semanas y 3 días. Fue todo muy estresante. Yo lo único que le decía a los doctores era: 'Quiero verlas, quiero verlas, sentir su cuerpo calientito y decir: lo logramos las tres'", relató emocionado al recordar su día de parto. 


Notas relacionadas
Kathy Sheen celebra al revelar que sus gemelas salieron de UCI tras permanecer más de un mes internadas: "Día a día lucharon"

Kathy Sheen celebra al revelar que sus gemelas salieron de UCI tras permanecer más de un mes internadas: "Día a día lucharon"

LEER MÁS
Periodista Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez con conmovedora publicación desde UCI

Periodista Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez con conmovedora publicación desde UCI

LEER MÁS
Periodista Kathy Sheen preocupa al revelar que sus gemelas están en UCI tras cesárea de emergencia: “Está siendo un poco doloroso”

Periodista Kathy Sheen preocupa al revelar que sus gemelas están en UCI tras cesárea de emergencia: “Está siendo un poco doloroso”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Miguel Arce tras revelación de Maricielo Effio sobre su reemplazo en 'Esto sí es amor' por Suheyn Cipriani: "Pensé que ella iba a quedar"

Miguel Arce tras revelación de Maricielo Effio sobre su reemplazo en 'Esto sí es amor' por Suheyn Cipriani: "Pensé que ella iba a quedar"

LEER MÁS
Magaly Medina muestra la ganancia en dólares que le da su pódcast en solo 1 mes: "Así vamos"

Magaly Medina muestra la ganancia en dólares que le da su pódcast en solo 1 mes: "Así vamos"

LEER MÁS
Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

Concesionaria Deviandes demanda al Perú en corte de Estados Unidos por incumplir pago de laudo arbitral por US$99,4 millones

¿Cuándo salen los capítulos de 'Sigue brillando' en Netflix?: guía de episodios del nuevo k-drama con Jinyoung

Espectáculos

Miguel Arce tras revelación de Maricielo Effio sobre su reemplazo en 'Esto sí es amor' por Suheyn Cipriani: "Pensé que ella iba a quedar"

Masiel Málaga enfurece con el público tras reclamos por retraso en su show de Los Olivos: "No quiero cantar. ¿Qué problema hay?"

Magaly Medina muestra la ganancia en dólares que le da su pódcast en solo 1 mes: "Así vamos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial libera con fallo 'express' a 'Negro Marín', rival de 'El Monstruo', tras ser extraditado de España

Candidata al Senado pide espacio para comunidad LGBTIQ+: “Estamos aquí para cambiar al país”

Fuerza Popular y Avanza País se aprovechan de crisis energética para condicionar el voto de confianza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025