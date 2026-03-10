La reciente participación de Youna y Samahara Lobatón en el programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly Medina, dejó uno de los momentos más sensibles. Durante la entrevista, el barbero habló con sinceridad sobre la etapa personal que atraviesa tras haber sido diagnosticado con cáncer.

En medio de la conversación, ambos abordaron su relación actual y el vínculo que mantienen por su hija. Sin embargo, el momento más emotivo surgió cuando el joven expresó su preocupación por el futuro y por la posibilidad de no volver a compartir tiempo con la influencer y la menor, lo que evidenció el impacto emocional que enfrenta mientras continúa con su proceso de salud.

Youna teme no volver a ver a Samahara Lobatón y su hija

Mientras conversaban con Magaly Medina, el barbero confesó que alejarse de Samahara Lobatón le provoca una mezcla de emociones debido a la incertidumbre que vive tras su diagnóstico. Aunque mantiene esperanza por su tratamiento, reconoció que no puede evitar pensar en lo que podría ocurrir.

“Voy a extrañar mucho a Samahara. Espero que pueda venir pronto”, comentó durante el programa. “Es muy triste para mí encontrarme en esta situación cuando no sé qué va a pasar mañana”, relató con franqueza ante las cámaras del espacio conducido por la conductora de 62 años. “O sea, no quiero decirlo de una manera tan trágica, pero no quiero que sea la última vez de verla o ver a mi hija”, añadió, dejando conmovidos a todos en el ser.

El joven también recordó que recientemente había conversado con la hija de Melissa Klug sobre su situación personal. En ese momento ambos se mostraron sensibles al hablar del proceso médico que enfrenta. “Quizás los doctores me dan muchas esperanzas de vida o las cosas no sean tan fuertes como parecen, pero no sé”, explicó el barbero al referirse a las dudas que surgen durante su tratamiento y su esperanza de vida.

Youna y Samahara Lobatón se presentaron en 'Magaly TV, la firme'

La presencia de Samahara Lobatón y Youna en 'Magaly TV, la firme' también dejó momentos de humor que reflejaron la dinámica que mantienen actualmente. Durante la conversación con Magaly Medina, la influencer bromeó sobre el carácter coqueto del barbero, lo que provocó risas en el set.

“Youna es así, todo coqueto. Ya le dije que este es el final de la novela turca”, comentó la influencer entre risas, en referencia al tono bromista que suele marcar sus intercambios.

La conductora también se sumó al momento con comentarios irónicos que generaron más reacciones en el estudio. Ante ello, Samahara Lobatón continuó con el juego y respondió con picardía mientras el barbero intentaba desmentir las bromas.