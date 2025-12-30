HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón insiste en vender su cuenta de Instagram con miles de seguidores: "Lista para ser transferida"

La influencer Samahara Lobatón, quien ha optado por mantener silencio sobre el diagnóstico de cáncer de su expareja Youna, continúa enfocada en sus emprendimientos tras su separación de Bryan Torres.

Samahara, hija de Melissa Klug, se convirtió en madre por tercera vez este 2025.
Samahara, hija de Melissa Klug, se convirtió en madre por tercera vez este 2025. | Foto: composición LR/Instagram

Samahara Lobatón insiste en concretar la venta de su cuenta de Instagram, una de las plataformas donde ha construido su comunidad digital. La influencer de 24 años, hija de la empresaria Melissa Klug y del exfutbolista Abel Lobatón, aseguró que está lista para realizar la transferencia del perfil, el cual, según afirma, reúne miles de seguidores orgánicos y con alta interacción.

La joven madre atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales. Tras su separación de Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos, Samahara ha concentrado sus energías en sus emprendimientos y en la crianza de sus pequeños. Aunque aún no se pronuncia sobre la reciente noticia vinculada a su expareja Youna, progenitor de su primogénita que reveló su diagnóstico de cáncer, mantiene actividad constante en redes sociales, donde comparte detalles de su vida cotidiana y de sus iniciativas comerciales.

PUEDES VER: Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: 'Lo único que pasaba por mi mente'



Samahara Lobatón continúa vendiendo su cuenta de Instagram

"He recibido, a lo largo del fin de semana, muchas preguntas sobre la cuenta de IG", señaló Samahara Lobatón al referirse a la acogida que, indica, tuvo su ofrecimiento. La hija de Melissa Klug aseguró que el perfil cuenta con seguidores 100% orgánicos. "Son reales, no son bots", precisó. Además, animó a su público con un mensaje directo: "Está lista para ser transferida; empiecen su año nuevo con su emprendimiento".

No es la primera vez que la influencer decide comercializar una de sus cuentas secundarias de Instagram. En enero de 2025, una emprendedora ecuatoriana confirmó que adquirió un perfil con más de 80.000 seguidores. Aunque no reveló el monto final, afirmó que Samahara le hizo una rebaja considerable respecto al precio original, que ascendía a 4.500 dólares.

PUEDES VER: Youna, expareja de Samahara Lobatón, confiesa que fue diagnosticado con cáncer: 'Fue una de las noticias más duras'



Samahara Lobatón y Youna se reencontraron por su hija

Tras varias polémicas mediáticas, Samahara Lobatón y Youna se reencontraron en Estados Unidos a inicios de noviembre, con motivo de la celebración por los cinco años de su hija Xiana. Aunque evitaron posar juntos, ambos compartieron por separado imágenes del festejo, dejando entrever que decidieron priorizar la tranquilidad de la pequeña por encima de sus diferencias.

El barbero, de quien Samahara se separó en julio de 2023, permanece actualmente en Norteamérica, donde recibe tratamiento contra el cáncer en la sangre. El 29 de diciembre reveló que fue diagnosticado con leucemia el pasado 21 de noviembre. Según explicó, la enfermedad no se encuentra en una etapa avanzada. Pese a los temores iniciales, se muestra optimista y ya inició un proceso médico que incluye quimioterapia, cuidados en casa y medicación especializada.

