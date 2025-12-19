Gianella Marquina compartió una imagen donde se ve conviviendo con su pareja. | Foto: composición LR/Wapa/IG - Gianella Marquina

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, anunció sorpresivamente en su cuenta de Instagram que ya vive con su pareja. La imagen que compartió en una de sus historias generó múltiples comentarios, pues su novio aparece en la cocina mientras cocina un clásico lomo saltado.

Gianella Marquina se mostró feliz al compartir una historia en Instagram al lado de su pareja.

La nueva vida de Gianella Marquina al lado de su novio

Aunque no suele revelar detalles de su relación sentimental, Gianella respondió de forma directa a la pregunta de uno de sus seguidores. Ante el mensaje “¿Vives con tu novio?”, la hija de Melissa Klug confirmó que sí convive con él y, en tono divertido, agregó: “Sí, y me prepara lomo saltado”.

La historia que publicó en su cuenta de Instagram se viralizó rápidamente y generó numerosos comentarios positivos entre sus seguidores. Varias personas destacaron el buen ánimo con el que la joven abogada muestra aspectos de su rutina, alejada de escándalos y con un enfoque en la autenticidad.

Las preguntas sobre su vida en pareja generaron diversas inquietudes en Instagram. Gianella no dudó en mostrarse feliz y transparente al responder cada una. A través de sus historias, dejó ver que atraviesa una etapa estable y marcada por la complicidad. Sus respuestas recibieron comentarios positivos por parte de sus seguidores.

En ese contexto, ambos destacan por mantener una convivencia basada en la cercanía y los pequeños gestos del día a día. Gianella ha dado a entender que valora especialmente las comidas caseras que su pareja prepara con dedicación. Esos momentos sencillos se han vuelto parte esencial de su rutina. Para ella, compartir el hogar también significa disfrutar de esas atenciones que fortalecen el vínculo.